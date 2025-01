PRÉ-ECLÂMPSIA

Mãe de Lexa cancela participação em ensaio de Carnaval devido à internação da filha

Darlin Ferrattry se pronuncia sobre o estado de saúde de Lexa e justifica a ausência no ensaio da Inocentes de Belford Roxo

H Heider Sacramento

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 21:46

Darlin Ferrattry Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo (26), Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, usou suas redes sociais para explicar sua ausência no ensaio da escola de samba Inocentes de Belford Roxo, onde seria uma das participantes. A cantora, aos seis meses de gravidez, está internada em São Paulo tratando complicações na gestação. Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e está sendo acompanhada por uma equipe médica no Hospital Santa Joana. >

“Estou passando aqui para falar que hoje é o ensaio técnico da Inocentes de Belford Roxo e dizer que eu não vou poder estar presente. Quero agradecer ao presidente Reginaldo, ao Rodrigo, por todo o carinho, por toda a empatia por esse momento tão delicado que estou passando”, começou Darlin, ao justificar sua ausência.>

Apesar de Lexa estar com quadro estável, Darlin enfatizou que sua prioridade é estar ao lado da filha. “Todo mundo sabe que a minha filha está hospitalizada e eu preciso estar aqui ao lado dela. Eu quero que o desfile seja lindo, que o ensaio técnico seja maravilhoso”, afirmou.>

Ela também aproveitou para agradecer pelo apoio recebido, como as homenagens feitas à filha durante o desfile da Unidos da Tijuca. “Arrasa lá, tá bom, minha bateria Cadência da Baixada. Aproveito também para agradecer todas as homenagens feitas à Lexa ontem pela Unidos da Tijuca. Muito obrigada, Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, por todo o carinho com a Lexa. Muito obrigada também ao mestre Washington Paz, da bateria Cadência da Baixada, e ao mestre Casagrande da bateria Pura Cadência”, finalizou.>