FAMOSOS

Mãe de Lexa pede orações para filha, internada em estado grave: 'Momento delicado'

Bebê pode ter que nascer prematuro de seis meses; chance de sobrevivência é de 25%

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, usou as redes sociais para pedir orações para a filha. A cantora, que está grávida de seis meses, foi internada em estado grave com quadro de pré-eclâmpsia, na última segunda-feira (20). A pequena Sofia corre risco de morte.

"Quero pedir a todos que estão preocupados com esse momento tão delicado que a minha família está enfrentando: orem por nós", escreveu a mãe de Lexa em publicação nesta quarta-feira (22).

Além de pedir orações, Darlin informou que Lexa cancelou todos os seus compromissos dos próximos meses. "A artista LEXA e seus escritórios, Ferrattry Empreendimentos Artísticos e Ideal Entretenimento, vêm a público, por meio de sua assessoria de imprensa e jurídica, compartilhar uma decisão tomada com muito cuidado e respeito aos seus fãs e contratante", diz a nota.

"Em razão de questões relacionadas à saúde da cantora e de sua filha, todos os compromissos previamente acordados para os próximos meses serão ajustados em conjunto com os contratantes para novas datas. LEXA e sua equipe estão profundamente gratos pelo imenso carinho e pelas mensagens de apoio que têm recebido neste momento delicado. A cantora reafirma seu amor por todos que a acompanham e sua dedicação em entregar sempre o melhor de si, em todos os palcos e encontros futuros. Com o coração cheio de esperança e gratidão, LEXA e sua equipe seguem confiantes de que, em breve, estarão juntos novamente para celebrar a música e a conexão única com seu público e parceiros", finalizou.