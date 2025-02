VÍDEO

Mãe viraliza ao ensinar filho como se proteger ao ser abordado por estranhos na rua; assista

Miguel acaba “falhando” no teste proposto pela mãe

No vídeo, Thalia aparece dirigindo um carro enquanto Miguel caminha pela calçada. Em determinado momento, ela tenta interagir com o menino, falando sobre coisas que toda criança adora, como doces e até elogiando a camisa de seu time favorito. No entanto, em todos os cenários, Miguel acaba “falhando” no teste proposto pela mãe.>