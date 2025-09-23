Acesse sua conta
Maíra Cardi adia parto da filha caçula após pedido da escola de Sophia

Influenciadora afirmou que data escolhida 'seria ruim para a saúde mental' da filha mais velha

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:35

O nascimento de Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro, teve uma reviravolta inesperada. A influenciadora surpreendeu os seguidores ao anunciar, nesta terça-feira (23), que decidiu adiar a data programada para o parto da caçula por causa de um pedido da escola de Sophia, sua filha do meio, de 6 anos.

Maíra explicou, em um vídeo publicado no TikTok, que estava no consultório médico para discutir questões relacionadas ao parto de Eloah. "Fomos chamados pela escola da Sophia, no meio da conversa falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloah ia nascer", revelou

A influenciadora disse que, inicialmente, cogitou faltar ao evento escolar. "Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia, já criando uma competição com a irmã", falou.

A própria instituição pediu que a cesariana fosse reagendada. "Como é cesária, a própria escola pediu para ver se seria possível essa mudança de data. É muito importante para a saúde mental [da Sophia]. Como foi uma solicitação da escola, viemos aqui ver essa possibilidade", falou.

Após a conversa com o médico, ficou definido que o parto será adiado, para o dia 6 ou 7 de setembro. Ainda assim, o profissional alertou: Vai estar bem na reta-final, vai ter todo esse risco de estar na apresentação e ter contração".

Sophia Cardi Aguiar é fruto de um antigo relacionamento de Maíra Cardi com o ator Arthur Aguiar. A influenciadora também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, filho do casamento com Nelson Rangel.

