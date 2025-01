FAMOSOS

Maira Cardi expõe intimidade de Thiago Nigro e irrita marido

Além de filmar banheiro que marido deixou sujo, influenciadora revelou manias ruins do companheiro

A influenciadora Maira Cardi decidiu expor defeitos do seu marido, Thiago Nigro, nas redes sociais. No Instagram, ela mostrou que o coach deixou o banheiro cheio de pelos após fazer a barba e ainda expôs que ele tem hábitos ruins.

“Eu quero saber se tem algum marido que faz isso. Óbvio que eu não vou deixar isso pro funcionário, vou limpar”, disse a ex-BBB ao filmar os pelos aparados da barba por Thiago Nigro na pia do banheiro. “Porque ele não vai [limpar]. Perguntei ‘Amor, por que você não limpa?’. Ah, porque eu acho que vai piorar, vai derrubar mais, essa foi a resposta que ele me deu”, seguiu.

“A roupa, normalmente, ele tira e deixa [no chão] do jeito que ele tira. Não é capaz de colocar uma roupa [no cesto]. Aí sabe o que ele falou ontem pra mim? ‘Quando nosso filho nascer, ele vai acordar e arrumar a cama’. Como? Com qual exemplo ele vai fazer isso?”, questionou Maira Cardi, mostrando a cama do casal bagunçada.