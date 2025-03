COMPRARIA?

Marca inova e lança material escolar com cheiro de camarão, alho e fígado acebolado; veja

Internautas dividiram opinião sobre o lançamento

A marca New Pen inovou e lançou uma linha de materiais escolares com cheiro. Mas não é da forma tradicional, com canetinhas com cheirinho de morango ou uva. Os marca-texto da linha Be Bold têm cheiro de Camarão, Fígado, Jaca e Alho.

>