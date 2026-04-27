Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:17
O ator Mateus Solano, de 45 anos, chamou atenção nas redes sociais ao comparecer ao aniversário da ex-namorada, Paula Braun, que completou 47 anos no final de semana. Após o término, que aconteceu em setembro de 2025, os dois continuam com uma boa relação.
Paula reuniu os amigos em um samba de roda no Rio de Janeiro e posou abraçada ao lado do ex-esposo em fotos publicadas nas redes sociais.
Mateus Solano e Paula Braun
“Ah, que alegria foi comemorar! Eu agradeço por cada centímetro de vida, eu amo tanto estar no mundo! Obrigada amigos por terem ido e feito ser do jeitinho que foi! Falta muita gente importante nas fotos! Amo vocês!”, diz trecho do texto publicado pela cineasta nas redes sociais.
Em setembro de 2025, Mateus Solano e Paula Braun anunciaram o fim do casamento de 17 anos. “Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos”, informaram.