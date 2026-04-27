BOA RELAÇÃO

Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção

Ator posou abraçado ao lado da ex

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:17

Mateus Solano esteve ao lado da ex em aniversário Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Mateus Solano, de 45 anos, chamou atenção nas redes sociais ao comparecer ao aniversário da ex-namorada, Paula Braun, que completou 47 anos no final de semana. Após o término, que aconteceu em setembro de 2025, os dois continuam com uma boa relação.

Paula reuniu os amigos em um samba de roda no Rio de Janeiro e posou abraçada ao lado do ex-esposo em fotos publicadas nas redes sociais.

Mateus Solano e Paula Braun 1 de 7

“Ah, que alegria foi comemorar! Eu agradeço por cada centímetro de vida, eu amo tanto estar no mundo! Obrigada amigos por terem ido e feito ser do jeitinho que foi! Falta muita gente importante nas fotos! Amo vocês!”, diz trecho do texto publicado pela cineasta nas redes sociais.