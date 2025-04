FERIMENTOS

MC Rebecca é atingida por barra de ferro em Copacabana: 'Caí no chão'

Cantora precisou ser levada ao hospital

A cantora, que estava saindo da praia e buscava um local para almoçar, precisou ser hospitalizada. "Hoje fui fazer fotos para uma marca e a gente parou para o almoço. Passando por Copacabana, andando na calçada, caiu um ferro do nada do alto de um prédio. Era um ferro de persiana. O prédio era muito antigo, provavelmente não fizeram manutenção. Copacabana tem muitos prédios antigos. O ferro caiu no meu ombro. Num primeiro momento, tomei um susto e caí no chão. Foi uma porrada muito forte. Não mexi meu braço porque achei que tinha deslocado. Estava doendo muito, com uma ardência. Só mexi quando cheguei ao hospital para fazer o raio-X", contou a artista por meio dos stories no Instagram.>

"A pessoa no hospital enrolada com uma bandeira do Brasil", dizia o comentário. Em resposta, ela afirmou: "Não sabia que tinha look para ir ao hospital. Eu estava indo almoçar, tinha acabado de sair da praia, onde eu estava enrolada com uma canga que, no caso, era a bandeira do Brasil. Vocês não se dão ao trabalho de ler nada", disse ela, irritada.>