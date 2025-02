TUDO PELO AMOR

'Me reinvento pra ser seu mundo', declara Davi Brito ao ser arrastado para igreja por namorada

Milionário e dentista estão juntos há menos de um mês

Anna Luiza Santos

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 17:48

Davi e namorada na igreja Crédito: Reprodução

O campeão do BBB24, Davi Brito, está vivendo um novo romance com a dentista Adriana Paula e faz questão de compartilhar com os fãs a rotina desse amor. Na noite desta quarta (05), o soteropolitano revelou que foi levado pela namorada à igreja e não deixou de se declarar para a amada nas redes sociais. >

Davi publicou fotos e vídeos do date do casal no lugar sagrado. Através do Story do seu Instagram, ele demonstrou felicidade por estar acompanhado, escrevendo 'Paz de espírito' e compartilhando registros ao lado de Adriana com a legenda 'Me trouxe pra igreja' e 'Eu amo quando ela gruda em mim'.>

Story na igreja Crédito: Reprodução

As declarações não param por aí. Após o culto, na manhã desta quinta (06), o irmão de Raquel Brito publicou uma foto antiga com a cirurgiã dentista, em um jantar romântico e, sem papas na língua, falou: 'Namorado, amigo, parceiro, irmão. O que você precisar eu me reinvento pra ser seu mundo. Meu moranguinho". >

Declaração do ex-BBB Crédito: Reprodução