POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

Médico explica cuidados após dois procedimentos estéticos de Virginia Fonseca

Em entrevista à Contigo!, o cirurgião plástico Vitor Pagotto detalhou a cirurgia para retirada de hérnia e a mastopexia realizadas pela influenciadora

Virginia Fonseca decidiu passar por novos ajustes na aparência nesta segunda (6) e realizou dois diferentes procedimentos cirúrgicos: a remoção da hérnia umbilical e mastopexia . Em entrevista para a revista Contigo!, o cirurgião plástico Dr. Vitor Pagotto, detalhou as possíveis complicações nas intervenções realizadas pela artista cinco meses após dar à luz seu caçula, José Leonardo.

A influenciadora digital foi submetida aos procedimentos estéticos, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de onde gravou stories relatando o processo. Após as cirurgias, a famosa tranquilizou seus milhões de seguidores nas redes sociais sobre sua recuperação.

"A mastopexia pode ser realizada com ou sem o uso de próteses. Caso a paciente já tenha próteses, há a possibilidade de substituí-las. No caso da Virgínia, é provável que ela já possuísse uma prótese mamária. Durante a gestação, as mamas aumentaram de tamanho e depois reduziram, levando à queda. Então, ela aproveitou essa oportunidade para corrigir o problema como um todo", avaliou o médico, em entrevista à Contigo!