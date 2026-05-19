MOMENTO ESPECIAL

Meghan Markle e príncipe Harry celebram 8 anos de casamento com bolo e presente curioso

Casal comemorou data especial ao lado dos filhos

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:01

Meghan Markle e príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram

Meghan Markle, de 44 anos, e príncipe Harry, de 41, comemoraram os oito anos de casamento de forma intimista como de costume.

O casal relembrou o icônico bolo de limão com flor de sabugueiro do casamento real e mostrou um presente simbólico, uma escultura de dois pinguins apaixonados.

Meghan e Harry comemoram 8 anos de casamento 1 de 7

Em vídeo que circula nas redes sociais, a duquesa de Sussex é surpreendida pelo esposo que aparece segurando um bolo, cantando “feliz aniversário para a mamãe”. Ao fundo, é possível ouvir a voz de Lilibet Diana, de 4 anos, e Archie, de 7.

“Eu te amo”, declarou Meghan a Harry enquanto o beijava, e um dos filhos do casal pedia para a mãe apagar as velas, o que fez as crianças baterem palmas.

No Story seguinte, Meghan compartilhou com os seguidores o presente que recebeu do príncipe: dois pinguins talhados de madeira.

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Meghan explicou aos filhos o significado do presente. “Quando mamãe e papai ficaram noivos, nós tivemos uma festa fantasia, onde todos estavam usando uma e nós fomos de pinguins. Éramos pinguins!”, disse emocionada, mostrando a foto.

O presente ainda veio acompanhado de uma carta de Harry que estava endereçada “para a número um e única”. Meghan também compartilhou uma carta que recebeu da equipe do voo que parabenizou o casal pelo aniversário de casamento.