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Meghan Markle e príncipe Harry celebram 8 anos de casamento com bolo e presente curioso

Casal comemorou data especial ao lado dos filhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:01

Meghan Markle e príncipe Harry
Meghan Markle e príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram

Meghan Markle, de 44 anos, e príncipe Harry, de 41, comemoraram os oito anos de casamento de forma intimista como de costume.

O casal relembrou o icônico bolo de limão com flor de sabugueiro do casamento real e mostrou um presente simbólico, uma escultura de dois pinguins apaixonados.

Meghan e Harry comemoram 8 anos de casamento

Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram
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Casal realizou celebração intimista por Reprodução | Instagram

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Em vídeo que circula nas redes sociais, a duquesa de Sussex é surpreendida pelo esposo que aparece segurando um bolo, cantando “feliz aniversário para a mamãe”. Ao fundo, é possível ouvir a voz de Lilibet Diana, de 4 anos, e Archie, de 7.

“Eu te amo”, declarou Meghan a Harry enquanto o beijava, e um dos filhos do casal pedia para a mãe apagar as velas, o que fez as crianças baterem palmas.

No Story seguinte, Meghan compartilhou com os seguidores o presente que recebeu do príncipe: dois pinguins talhados de madeira.

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
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Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução

Meghan explicou aos filhos o significado do presente. “Quando mamãe e papai ficaram noivos, nós tivemos uma festa fantasia, onde todos estavam usando uma e nós fomos de pinguins. Éramos pinguins!”, disse emocionada, mostrando a foto.

O presente ainda veio acompanhado de uma carta de Harry que estava endereçada “para a número um e única”. Meghan também compartilhou uma carta que recebeu da equipe do voo que parabenizou o casal pelo aniversário de casamento.

Desde 2020, Meghan e Harry decidiram se afastar da família real britânica por causa de um conjunto de atritos com a mídia e alegações de racismo. O casal renunciou aos deveres reais no início de 2020 para buscar independência financeira e uma vida mais privada.

Tags:

Príncipe Harry Meghan Markle

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