Mel Maia e MC Daniel terminam namoro após 7 meses, afirma colunista

Parece que a crise dos 7 pegou o casal Mel Maia e MC Daniel. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os artistas terminaram o relacionamento de 7 meses. Há alguns dias, rumores de um suposto desentendimento entre a atriz e o cantor circularam nas redes sociais, principalmente após MC Daniel aparecer sem a 'aliança de namoro' em Paris, na França, onde está fazendo uma série de shows.

Até o momento, nem a global, nem o funkeiro se pronunciaram sobre a crise ou sobre o fim do relacionamento, mas no Instagram de cada um, as fotos do casal ainda estão publicadas, além de Mel aparecer nos stories da rede social usando a aliança, que custou R$ 33 mil.