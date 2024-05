Senac oferece mais de 500 cursos voltados para o receptivo turístico

No início deste ano, uma pesquisa do Ministério do Turismo apontou que Salvador é o destino mais desejado pelos brasileiros. Para que a capital continue no topo do ranking, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) tem mais de 500 cursos no segmento do turismo, entre qualificações, cursos técnicos, aperfeiçoamentos e workshops.