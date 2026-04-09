ASTROLOGIA

Mente acelerada? Saiba como Touro e mais 3 signos vão encontrar paz em meio ao caos astrológico desta quinta (9 de abril)

Isolamento estratégico pode ser a chave para insights poderosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14:14

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou sentindo que o mundo está girando rápido demais, saiba que não é impressão sua. O Sol em Áries traz uma urgência quase elétrica, mas a Lua em Capricórnio pede silêncio e recolhimento. Para Aquário, Touro, Virgem e Gêmeos, a quinta-feira não é sobre correr a maratona, mas sobre entender para onde se está correndo. É o momento perfeito para recarregar as baterias e ouvir a própria intuição.

Os aquarianos podem sentir uma necessidade quase física de se isolar. Não lute contra isso; é no silêncio que as ideias mais brilhantes para o seu futuro vão surgir. Touro e Virgem, signos de terra, sentem-se em casa com a Lua em Capricórnio, usando esse tempo para organizar o caos mental e transformar angústia em planos de ação palpáveis. Às vezes, o maior ato de coragem é justamente parar um pouco.

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Gêmeos vive uma inquietação mental típica da ansiedade por mudanças, mas o céu pede foco nas finanças e na organização do dia a dia. Use a meditação ou uma caminhada solitária para aterrar essa energia. O corpo está pedindo atenção, e ignorar os sinais de cansaço agora pode custar caro lá na frente. O segredo hoje é a "pausa produtiva": pare para pensar, para depois agir com precisão cirúrgica.