Michael B. Jordan comemora vitória do Oscar em lanchonete e viraliza nas redes sociais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de março de 2026 às 21:46
Enquanto várias festas aconteciam após o Oscar 2026 que aconteceu no último domingo (15), o ator Michael B. Jordan que levou a estatueta de Melhor Ator pelo filme “Pecadores”, resolveu comemorar a vitória em um lugar simples, uma lanchonete, e pediu o clássico hambúrguer e milkshake.
A presença do artista chamou atenção de várias pessoas que estavam no local, além dos funcionários do restaurante. Enquanto esperava o pedido, Michael distribuiu autógrafos em guardanapos. Na mesa em que estava, exibia o troféu.
O ator superou os concorrentes, incluindo Wagner Moura, que alimentou muitas expectativas por sua atuação em “O Agente Secreto”. Também estavam na disputa Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “Uma batalha após a outra” e Ethan Hawke por “Blue Moon”.
Assim que foi anunciado como vencedor, Michael B. Jordan procurou por seus pais na plateia e lembrou que seu pai viajou de Gana até Los Angeles para ver sua premiação.
"Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais, obrigado", disse o ator. Ele é o sexto homem negro a vencer nesta categoria.