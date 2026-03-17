Michael B. Jordan comemora vitória do Oscar em lanchonete e viraliza nas redes sociais

Ator venceu Oscar de Melhor Ator por “Pecadores”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:46

Michael B. Jordan assinando autógrafos em guardanapo
Michael B. Jordan assinando autógrafos em guardanapo Crédito: Reprodução | Twitter

Enquanto várias festas aconteciam após o Oscar 2026 que aconteceu no último domingo (15), o ator Michael B. Jordan que levou a estatueta de Melhor Ator pelo filme “Pecadores”, resolveu comemorar a vitória em um lugar simples, uma lanchonete, e pediu o clássico hambúrguer e milkshake.

A presença do artista chamou atenção de várias pessoas que estavam no local, além dos funcionários do restaurante. Enquanto esperava o pedido, Michael distribuiu autógrafos em guardanapos. Na mesa em que estava, exibia o troféu.

Confira os indicados a Melhor Ator no Oscar 2026

Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes
Timothée Chalamet, por Marty Supreme por Divulgação
Michael B. Jordan, por Sinners (Pecadores) por Divulgação
Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra) por divulgação
Ethan Hawke, por Blue Moon por Divulgação
1 de 5
Wagner Moura, por O Agente Secreto por Divulgação | Vitrine Filmes

O ator superou os concorrentes, incluindo Wagner Moura, que alimentou muitas expectativas por sua atuação em “O Agente Secreto”. Também estavam na disputa Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “Uma batalha após a outra” e Ethan Hawke por “Blue Moon”.

Assim que foi anunciado como vencedor, Michael B. Jordan procurou por seus pais na plateia e lembrou que seu pai viajou de Gana até Los Angeles para ver sua premiação.

"Estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. E estar entre esses gigantes, entre esses grandes, entre meus ancestrais, obrigado", disse o ator. Ele é o sexto homem negro a vencer nesta categoria.

