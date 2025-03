'VERGONHOSO'

Michelle Trachtenberg, atriz de 'Gossip Girl', fica de fora de homenagem a mortos no Oscar, e revolta fãs

Outros nomes que ficaram de fora da homenagem foram o brasileiro Cacá Diegues, e os artistas Shannen Doherty e Tony Todd

A atriz Michelle Trachtenberg foi esquecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na homenagem In Memoriam do Oscar 2025, que lembra os profissionais do cinema que morreram no último ano. A atriz, que ficou famosa por seus trabalhos em Gossip Girl, Eurotrip e Buffy: A Caça-Vampiros, morreu na quarta-feira (26), aos 39 anos.>