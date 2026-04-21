REALITY

Milena cita reality de Boninho na Record e leva advertência ao vivo no BBB 26

Finalista menciona novo programa durante conversa e produção interrompe papo com sinal de atenção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:30

Milena Crédito: Reprodução

Uma conversa entre os finalistas do BBB 26 terminou em advertência na madrugada desta terça-feira (21), após Milena mencionar um novo reality ligado a Boninho fora da Globo. O assunto surgiu de forma descontraída, mas rapidamente chamou a atenção da produção.

Durante o bate-papo, os participantes falavam sobre formatos de reality shows quando Milena comentou sobre a atração Casa do Patrão, prevista para estrear na Record. Em tom mais baixo, ela explicou detalhes do projeto e afirmou que se tratava de uma criação de Boninho.

Milena (BBB 26) 1 de 10

A fala despertou curiosidade entre os colegas, e a conversa seguiu por alguns instantes com especulações sobre o formato e a origem do programa.

Pouco depois, um sinal sonoro interrompeu o diálogo, recurso usado pela produção para alertar os confinados. Ao perceber o aviso, Milena encerrou o assunto imediatamente e mudou o rumo da conversa.