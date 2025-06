CARROS

Misturar gasolina com etanol deixa o carro mais econômico? Especialista responde

Descubra se a prática de misturar combustíveis no seu carro flex realmente traz benefícios para o bolso e o motor

Muitos motoristas de carros flex buscam a economia perfeita ao misturar gasolina e etanol no tanque. Mas será que essa prática realmente traz vantagens para o seu veículo e para o seu bolso? >

A dúvida sobre a melhor proporção de combustíveis é comum, já que cada um possui características distintas que vão além do preço na bomba. Entender o funcionamento do seu carro flex é crucial para tomar a decisão certa.>

Embora a busca por mais economia seja um objetivo real, a especialista Luciana Félix afirma que a mistura pode não trazer um ganho significativo no desempenho do motor ou na economia de combustível em si.>

A tecnologia do carro flex

Os carros flex utilizam uma tecnologia inovadora em seus motores, permitindo ao motorista escolher entre gasolina ou etanol, também conhecido como álcool. Este sistema adapta-se automaticamente ao combustível selecionado, otimizando o desempenho geral do veículo.>

Um sensor no escapamento do carro é essencial para identificar a proporção de gasolina e etanol no tanque. A informação é enviada à injeção eletrônica, que automaticamente ajusta a entrada de ar e a queima, garantindo a mistura ideal.>