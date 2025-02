SUSTO

Modelo e atriz brasileira sofre acidente de carro na Argentina

Apesar da colisão, modelo e atriz passa bem

O acidente aconteceu no bairro Recoleta, em uma área de trânsito frenético e que está sendo afetada pelas fortes chuvas que atingiram Buenos Aires. "Foi uma colisão em cadeia, alguém a atingiu por trás e ela atingiu alguém na frente", contou a apresentadora Fernanda Iglesias no tradicional programa Puro Show. >

A TV argentina mostrou registros do pós-acidente, onde a modelo é vista conversando com policiais. Nas imagens, os três carros aparecem parados no meio da rua e na chuva e o veículo da mineira de Campo Belo é o mais afetado, em que a frente e as laterais estão destruídas pela batida. >