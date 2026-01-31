Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Momento de calmaria e leveza! Anjo do Amor revela que 6 signos vão conhecer alguém especial nos próximos dias

É importante estar aberto ao amor para que a relação flua de maneira leve

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:30

Signos podem ter surpresa nos próximos dias
Signos podem ter surpresa nos próximos dias Crédito: Imagem gerada por IA

Existem fases na vida em que tudo parece parado e que as coisas não andam, no entanto, parece, que de repente, a vida resolve surpreender e mudar o jogo. Os astros indicam que alguns signos podem conhecer uma pessoa especial em breve.

Os encontros podem acontecer de maneira inesperada e fora da rotina. Veja os seis signos com mais chance de conhecer alguém especial nos próximos dias, segundo previsões de João Bidu.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Leia mais

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - Netuno em Áries traz mais clareza na vida de 5 signos até 2028

Netuno em Áries traz mais clareza na vida de 5 signos até 2028

Gêmeos

Geminianos estão com a comunicação em destaque, por isso conversas leves podem virar algo muito interessante, além disso, é possível conhecer alguém especial por indicação de amigos ou redes sociais. O clima é de troca, risadas e curiosidade. A atração começa pela conversa e sintonia mental. Por isso, puxe papo e não tenha medo de se mostrar. Uma conversa despretensiosa pode virar algo especial. É importante estar aberto para flertes e mensagens inesperadas.

Leão

Leão chama atenção naturalmente pelo seu carisma em alta. As chances de conhecer alguém surgem em eventos e reuniões sociais. Pode ser alguém que já te observa há um tempo, ou uma pessoa que se aproxima elogiando sua energia. O momento pede mais confiança e menos desconfiança.

Libra

Os librianos vivem um momento favorável para conexões afetivas. A chance de conhecer alguém aparece em ambientes agradáveis e leves, seja em festas, encontros de amigos ou até em eventos culturais. A afinidade surge rápido e o clima é de interesse mútuo. Conversas profundas e elogios marcam o início.

Sagitário

Sagitarianos podem conhecer alguém em situações inesperadas. Viagens curtas, cursos ou compromissos fora do comum favorecem encontros. A química também surge rápido e a conversa flui com facilidade. O clima é de aventura e curiosidade pelo outro. Pode ser alguém com gostos diferentes dos seus, mas isso só aumenta o interesse e a vontade de se aproximar.

Aquário

Aquariano pode conhecer alguém através de amigos ou ambientes digitais. Uma troca de ideias pode virar algo mais profundo rapidamente. O interesse nasce da afinidade e da admiração mútua. Pode ser alguém com ideias parecidas ou objetivos em comum, mas a relação começa com amizade e vai ganhando intensidade. O importante é não fugir quando perceber o interesse crescer.

Peixes

Os piscianos vivem dias de sensibilidade e intuição aflorada, mas a chance de conhecer alguém surge em momentos de emoção, seja através de conversas profundas ou situações de apoio mútuo. O vínculo se forma rápido e com troca emocional. Há sensação de reconhecimento e empatia desde o início, mas é importante manter os pés no chão e observar atitudes.

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões
Imagem - Cientistas antecipam o temido relógio do 'Juízo Final' e fim do mundo fica ainda mais próximo

Cientistas antecipam o temido relógio do 'Juízo Final' e fim do mundo fica ainda mais próximo
Imagem - Eles escapam ilesos, erram sem pagar o preço e sempre caem de pé: os 3 signos do zodíaco que parecem intocáveis

Eles escapam ilesos, erram sem pagar o preço e sempre caem de pé: os 3 signos do zodíaco que parecem intocáveis

MAIS LIDAS

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
01

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira
02

BBB 26 tem novo beijo na boca durante festa com Diogo Nogueira

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante
04

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante