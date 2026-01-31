ASTROLOGIA

Momento de calmaria e leveza! Anjo do Amor revela que 6 signos vão conhecer alguém especial nos próximos dias

É importante estar aberto ao amor para que a relação flua de maneira leve

Felipe Sena

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:30

Signos podem ter surpresa nos próximos dias Crédito: Imagem gerada por IA

Existem fases na vida em que tudo parece parado e que as coisas não andam, no entanto, parece, que de repente, a vida resolve surpreender e mudar o jogo. Os astros indicam que alguns signos podem conhecer uma pessoa especial em breve.

Os encontros podem acontecer de maneira inesperada e fora da rotina. Veja os seis signos com mais chance de conhecer alguém especial nos próximos dias, segundo previsões de João Bidu.

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos

Geminianos estão com a comunicação em destaque, por isso conversas leves podem virar algo muito interessante, além disso, é possível conhecer alguém especial por indicação de amigos ou redes sociais. O clima é de troca, risadas e curiosidade. A atração começa pela conversa e sintonia mental. Por isso, puxe papo e não tenha medo de se mostrar. Uma conversa despretensiosa pode virar algo especial. É importante estar aberto para flertes e mensagens inesperadas.

Leão

Leão chama atenção naturalmente pelo seu carisma em alta. As chances de conhecer alguém surgem em eventos e reuniões sociais. Pode ser alguém que já te observa há um tempo, ou uma pessoa que se aproxima elogiando sua energia. O momento pede mais confiança e menos desconfiança.

Libra

Os librianos vivem um momento favorável para conexões afetivas. A chance de conhecer alguém aparece em ambientes agradáveis e leves, seja em festas, encontros de amigos ou até em eventos culturais. A afinidade surge rápido e o clima é de interesse mútuo. Conversas profundas e elogios marcam o início.

Sagitário

Sagitarianos podem conhecer alguém em situações inesperadas. Viagens curtas, cursos ou compromissos fora do comum favorecem encontros. A química também surge rápido e a conversa flui com facilidade. O clima é de aventura e curiosidade pelo outro. Pode ser alguém com gostos diferentes dos seus, mas isso só aumenta o interesse e a vontade de se aproximar.

Aquário

Aquariano pode conhecer alguém através de amigos ou ambientes digitais. Uma troca de ideias pode virar algo mais profundo rapidamente. O interesse nasce da afinidade e da admiração mútua. Pode ser alguém com ideias parecidas ou objetivos em comum, mas a relação começa com amizade e vai ganhando intensidade. O importante é não fugir quando perceber o interesse crescer.

Peixes