Netuno em Áries traz mais clareza na vida de 5 signos até 2028

Momento é de abertura de caminhos e mudanças de ciclos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:00

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Crédito: Reprodução | Freepik

Nesta segunda-feira (26), o céu viveu um momento histórico e especial, quando o planeta Netuno, mestre dos sonhos e da intuição, entrou em Áries. No entanto, o movimento não é passageiro, pois o planeta ficará nos signos até maio de 2038, sendo um dos trânsitos astrológicos mais importantes e profundos desta década.

De acordo com João Bidu, Netuno demora cerca de 165 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, por isso a mudança de signo marca o início de uma nova era. Agora, as águas de Netuno encontram o fogo ardente e pioneiro do signo de Áries. Confira a previsão para cada signo:

Áries

Áries é o primeiro signo do Zodíaco, regido por Marte e focado na coragem. Quando os dois se unem, o universo convida a tirar os sonhos do papel. É o momento de usar a intuição para agir com mais firmeza e determinação. Até 2038, os arianos serão desafiados a lutar por aquilo em que realmente acreditam com alma. A fé deixará de ser algo passivo para se tornar um combustível para as conquistas.

Peixes

Enquanto Netuno estiver em Peixes, os piscianos viverão mergulhados em um mar de emoções. A energia de Áries chega para queimar as névoas que impedia a visão nítida. O ciclo de 13 anos trará a necessidade de sermos verdadeiros com os sentimentos. Não haverá mais espaço para mentiras ou para vivermos realidades que não são nossas.

Leão

Signo de Fogo, os leoninos sentirão uma explosão de criatividade e fé. Os líderes desse novo ciclo terão visões inovadoras, por isso é importante ponderar melhorar suas ações e sentir para onde o coração lhe conduzirá.

Aquário

Os aquarianos terão comunicações muitos mais inspiradas agora. Suas palavras terão o poder de curar e motivar grandes grupos de pessoas. Netuno tratá sonhos lúcidos e ideais que podem parecer futuristas demais para os tempos, além de autoconhecimento profundo.

Câncer

Os cancerianos sentirão um alívio após anos de intensidade. Netuno saindo de Peixes tira o peso emocional e traz mais iniciativa prática agora. Os cancerianos aprenderão a proteger melhor suas energias e a não se desgastarem uns com os outros. É um ciclo de renascimento, onde a sensibilidade de vocês se torna uma ferramenta.

Tags:

Signos Astrologia

