Morre Dolly Martinez, participante do reality 'Quilos Mortais', aos 30 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:03
Dolly Martinez, conhecida por sua participação na 10ª temporada do reality Quilos Mortais, morreu neste sábado (11), aos 30 anos. A informação foi confirmada pela irmã, Lindsey Cooper, por meio de uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
Um dia antes, Lindsey já havia alertado sobre o estado de saúde da irmã, afirmando que ela estava internada e "lutando pela própria vida", o que gerou preocupação entre fãs do programa.
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais
Na mensagem de despedida, a irmã destacou a personalidade marcante de Dolly. "É com o coração pesado que eu compartilho o falecimento da minha linda irmã, Dolly. Dolly teve a personalidade mais brilhante. Ela conseguia iluminar qualquer ambiente com sua risada, sua bondade e seu espírito amoroso", escreveu. "Ela tinha uma forma de fazer todos se sentirem especiais, e o seu calor estará conosco para sempre", completou.
Dolly ganhou notoriedade ao participar do programa em 2022, quando tinha 25 anos. Na época, pesava cerca de 269 kg e enfrentava um quadro grave de obesidade, além de questões relacionadas à saúde mental e dependência de familiares para atividades básicas do dia a dia.
Durante sua trajetória no reality, ela falou abertamente sobre a compulsão alimentar e os desafios pessoais que enfrentava. Outro fator que impactou sua trajetória foi a instabilidade em sua vida pessoal. Na época das gravações, Dolly enfrentava dificuldades para manter um ambiente seguro e estruturado, chegando a viver entre abrigos e hotéis ao lado do então noivo, Philip.
Ao longo do episódio, conseguiu perder quase 20 quilos, mas não atingiu os critérios necessários para ser aprovada na cirurgia bariátrica.