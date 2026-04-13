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Morre Dolly Martinez, participante do reality 'Quilos Mortais', aos 30 anos

Dolly teve morte confirmada pela irmã, que havia dito dias antes que ela "lutava pela própria vida"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:03

Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais Crédito: Reprodução

Dolly Martinez, conhecida por sua participação na 10ª temporada do reality Quilos Mortais, morreu neste sábado (11), aos 30 anos. A informação foi confirmada pela irmã, Lindsey Cooper, por meio de uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Um dia antes, Lindsey já havia alertado sobre o estado de saúde da irmã, afirmando que ela estava internada e "lutando pela própria vida", o que gerou preocupação entre fãs do programa.

Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais

Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução
Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais, com o então noivo, Philip por Reprodução
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Dolly Martinez, participante do Quilos Mortais por Reprodução

Na mensagem de despedida, a irmã destacou a personalidade marcante de Dolly. "É com o coração pesado que eu compartilho o falecimento da minha linda irmã, Dolly. Dolly teve a personalidade mais brilhante. Ela conseguia iluminar qualquer ambiente com sua risada, sua bondade e seu espírito amoroso", escreveu. "Ela tinha uma forma de fazer todos se sentirem especiais, e o seu calor estará conosco para sempre", completou.

Dolly ganhou notoriedade ao participar do programa em 2022, quando tinha 25 anos. Na época, pesava cerca de 269 kg e enfrentava um quadro grave de obesidade, além de questões relacionadas à saúde mental e dependência de familiares para atividades básicas do dia a dia.

Durante sua trajetória no reality, ela falou abertamente sobre a compulsão alimentar e os desafios pessoais que enfrentava. Outro fator que impactou sua trajetória foi a instabilidade em sua vida pessoal. Na época das gravações, Dolly enfrentava dificuldades para manter um ambiente seguro e estruturado, chegando a viver entre abrigos e hotéis ao lado do então noivo, Philip.

Ao longo do episódio, conseguiu perder quase 20 quilos, mas não atingiu os critérios necessários para ser aprovada na cirurgia bariátrica.

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Quilos Mortais Dolly Martinez

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