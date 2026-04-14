MILIONÁRIO

Multado em R$ 1 milhão, saiba de onde vem a fortuna de Carlinhos Maia

Influenciador foi multado por alimentar animais silvestres com churrasco em Fernando de Noronha

Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:27

Cralinhos Maia mora em mansão avaliada em R$ 10 milhões Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta semana o nome de Carlinhos Maia está envolvido em mais uma polêmica. O influenciador digital foi multado em R$ 1 milhão após publicar um vídeo em suas redes sociais em que alimenta animais silvestres com churrasco, na Ilha de Fernando de Noronha, um arquipélago natural. A informação foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Carlinhos Maia iniciou sua carreira em 2016, aos 24 anos, quando começou a gravar vídeos para as redes sociais mostrando seu estilo de vida simples em Penedo, interior de Alagoas. Hoje o influenciador acumula um patrimônio milionário, que vem sobretudo das redes sociais e campanhas publicitárias.

Carlinhos Maia 1 de 7

Carlinhos Maia vive um estilo de vida extravagante e cercado de luxo, muito diferente da vida que levava em Penedo. Em 2021, Carlinhos ganhou um Porsche avaliado em R$ 500 mil, presente de aniversário do empresário e amigo Mandarrari. Dois anos antes, em 2019, o influencer já tinha ganhado um Land Rover blindada, também presente de seu empresário, Kaká Diniz.

Carlinhos acumula uma fortuna que pode chegar aos R$ 300 milhões. O patrimônio de Carlinhos envolve fazendas, mansões, carros e negócios.

Em 2024, o influenciador comprou uma fazenda avaliada em R$ 15 milhões para gravar uma temporada da “Casa da Barra”. A propriedade fica localizada em São Miguel dos Milagres (AL), tem piscina, vários quartos e área de lazer completa.

Um dos seus empresários, Shirleyson Kaisser disse em entrevista ao Jota Jota Podcast, no YouTube, que Carlinhos já chegou a acumular R$ 6 milhões com apenas uma campanha publicitária em 2021. Em 2018, o influenciador foi o mais visto nos Stories do Instagram no Brasil e o segundo no mundo, ficando atrás apenas da socialite Kim Kardashian.

Além dos contratos publicitários e parcerias com empresas, Carlinhos também investiu em empreendimentos como uma rede de franquias de lanchonetes, um banco digital e a marca de roupas Baška. Ele também foi garoto propaganda de sites de aposta online, ação pelo qual foi criticado.

Carlinhos Maia vive numa mansão avaliada em R$ 10 milhões em Alphaville, em São Paulo, no mesmo condomínio onde mora a cantora Simone Mendes. A propriedade comprada em 2023 passa por uma grande reforma.