Na UTI, filha de Juliano Cazarré está com batimentos cardíacos fracos

Pequena está utilizando adrenalina para normalizar situação

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 26 de dezembro, a pequena Maria Guilhermina, de 2 anos, está precisando de suporte respiratório e doses de adrenalina. Além disso, ela está com batimentos cardíacos irregulares e baixos. As informações foram divulgadas pela mãe dela, Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré.