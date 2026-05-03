ASTROLOGIA

Nada fica como está: 5 signos entram em fase crítica nos relacionamentos nesta semana (entre 4 e 10 de maio)

Conflitos expõem verdades e forçam mudanças imediatas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 4 a 10 de maio chega com uma energia que mexe direto nas relações. Não é um período leve, mas é extremamente revelador. Conversas que foram evitadas vêm à tona, sentimentos ficam mais evidentes e decisões começam a ser exigidas. O crescimento existe, sim, mas ele passa pelo desconforto primeiro. Para alguns signos, isso significa ajustar o que ainda tem futuro. Para outros, entender o que já não faz mais sentido. De qualquer forma, ignorar não é mais uma opção. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Existe algo na sua relação que vem sendo ignorado há tempo demais, e essa semana deixa isso impossível de esconder. A conexão pode até parecer estável por fora, mas por dentro há um distanciamento que precisa ser encarado. A única saída é a honestidade, mesmo que ela incomode. Se estiver solteiro, cuidado com a atração por relações intensas demais, nem tudo que emociona sustenta.

Dica cósmica: Nem toda intensidade é sinônimo de conexão verdadeira.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra: O momento pede liberação emocional. Mágoas antigas, ressentimentos ou frustrações silenciosas estão pesando mais do que deveriam. Essa semana traz a chance de limpar isso, mas você precisa estar disposto a soltar. Se estiver solteiro, é hora de fechar ciclos de verdade antes de tentar algo novo.

Dica cósmica: Você só abre espaço para o novo quando solta o que ainda prende.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Virgem: O amor pede atitude, não espera. Existe uma oportunidade de crescimento na sua vida afetiva, mas ela exige escolha consciente. Seja em um relacionamento ou solteiro, você precisa sair da passividade e decidir o que quer viver. Mudanças podem envolver sair da zona de conforto, inclusive emocionalmente.

Dica cósmica: Amor também é decisão diária, não só sentimento.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Escorpião: Uma oportunidade importante surge, mas ela depende das prioridades que você escolhe agora. Trabalho, rotina ou outras pressões podem competir com a vida afetiva, e você vai precisar decidir o que realmente importa. Existe potencial para crescimento, mas só se houver compromisso real.

Dica cósmica: Proteja o que você quer manter, ou pode perder espaço sem perceber.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Sagitário: O passado ainda tem mais influência sobre você do que deveria, e isso pode estar travando sua evolução no amor. Essa semana traz situações que te forçam a agir diferente. Sair do padrão é desconfortável, mas necessário. Para quem está solteiro, uma conexão inesperada pode surgir e quebrar antigas ideias sobre relacionamentos.

Dica cósmica: Evoluir exige fazer diferente, mesmo sem garantia.