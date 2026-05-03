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Nada fica como está: 5 signos entram em fase crítica nos relacionamentos nesta semana (entre 4 e 10 de maio)

Conflitos expõem verdades e forçam mudanças imediatas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 4 a 10 de maio chega com uma energia que mexe direto nas relações. Não é um período leve, mas é extremamente revelador. Conversas que foram evitadas vêm à tona, sentimentos ficam mais evidentes e decisões começam a ser exigidas. O crescimento existe, sim, mas ele passa pelo desconforto primeiro. Para alguns signos, isso significa ajustar o que ainda tem futuro. Para outros, entender o que já não faz mais sentido. De qualquer forma, ignorar não é mais uma opção. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: Existe algo na sua relação que vem sendo ignorado há tempo demais, e essa semana deixa isso impossível de esconder. A conexão pode até parecer estável por fora, mas por dentro há um distanciamento que precisa ser encarado. A única saída é a honestidade, mesmo que ela incomode. Se estiver solteiro, cuidado com a atração por relações intensas demais, nem tudo que emociona sustenta.

Dica cósmica: Nem toda intensidade é sinônimo de conexão verdadeira.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra: O momento pede liberação emocional. Mágoas antigas, ressentimentos ou frustrações silenciosas estão pesando mais do que deveriam. Essa semana traz a chance de limpar isso, mas você precisa estar disposto a soltar. Se estiver solteiro, é hora de fechar ciclos de verdade antes de tentar algo novo.

Dica cósmica: Você só abre espaço para o novo quando solta o que ainda prende.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Virgem: O amor pede atitude, não espera. Existe uma oportunidade de crescimento na sua vida afetiva, mas ela exige escolha consciente. Seja em um relacionamento ou solteiro, você precisa sair da passividade e decidir o que quer viver. Mudanças podem envolver sair da zona de conforto, inclusive emocionalmente.

Dica cósmica: Amor também é decisão diária, não só sentimento.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Escorpião: Uma oportunidade importante surge, mas ela depende das prioridades que você escolhe agora. Trabalho, rotina ou outras pressões podem competir com a vida afetiva, e você vai precisar decidir o que realmente importa. Existe potencial para crescimento, mas só se houver compromisso real.

Dica cósmica: Proteja o que você quer manter, ou pode perder espaço sem perceber.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Sagitário: O passado ainda tem mais influência sobre você do que deveria, e isso pode estar travando sua evolução no amor. Essa semana traz situações que te forçam a agir diferente. Sair do padrão é desconfortável, mas necessário. Para quem está solteiro, uma conexão inesperada pode surgir e quebrar antigas ideias sobre relacionamentos.

Dica cósmica: Evoluir exige fazer diferente, mesmo sem garantia.

O date perfeito para Sagitário

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O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

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