ASTROLOGIA

Semana do dinheiro: 3 signos recebem chance real de virar o jogo financeiro agora

Oportunidades aparecem, mas exigem decisão rápida e atitude

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2026 às 07:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 4 e 10 de maio, o cenário financeiro muda para quem estiver disposto a sair do automático. Não é uma semana de ganhos fáceis, mas de oportunidades que exigem atitude. Ideias que pareciam incertas começam a fazer sentido, caminhos diferentes se abrem e decisões rápidas podem definir resultados concretos. O dinheiro não vem por acaso aqui, ele vem para quem arrisca, testa e se posiciona. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Chegou a hora de se posicionar de forma mais firme na sua vida profissional. O reconhecimento que você busca depende diretamente da sua atitude agora. Assumir mais responsabilidade, se expor e até liderar pode ser o que abre portas financeiras importantes. Ficar esperando não funciona mais.

Dica cósmica: Se você não se mostrar, ninguém vai enxergar seu valor.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: Suas ideias têm mais força do que você imagina, mas o ponto principal é confiar nelas. Existe uma oportunidade clara de transformar pensamento em lucro, desde que você saia da dúvida e coloque em prática. Intuição e ação precisam andar juntas agora.

Dica cósmica: Confie no primeiro insight e aja antes de duvidar.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Capricórnio: Você sempre preferiu caminhos seguros, mas essa semana pede inovação. Novas formas de ganhar dinheiro podem surgir, e ignorar isso por apego ao tradicional pode te fazer perder uma boa chance. Existe crescimento fora do padrão, mas exige abertura.

Dica cósmica: Nem todo progresso vem do caminho que você já conhece.