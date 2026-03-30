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Não jogue fora a embalagem usada, guarde no carro e ela será usada para o resto de sua vida

Antes de descartar a embalagem vazia do sabão líquido, veja por que ela pode se tornar um item útil em casa e até no carro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:30

Recipientes de sabão líquido ou amaciante podem ganhar novas funções inesperadas no dia a dia
Recipientes de sabão líquido ou amaciante podem ganhar novas funções inesperadas no dia a dia Crédito: Freepik

Muita gente joga fora a embalagem de sabão líquido ou amaciante assim que o produto acaba. O que poucos percebem é que esse recipiente resistente pode ganhar novas funções práticas dentro de casa.

Com alguns cortes simples e uma limpeza adequada, a embalagem que iria para o lixo pode virar organizador, lixeira portátil ou até acessório para o carro. O resultado surpreende pela utilidade.

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Além de reduzir o desperdício, a reutilização desses recipientes ajuda a organizar espaços do cotidiano. E algumas ideias são tão simples que podem se tornar hábito permanente.

Organizador simples que cabe até no carro

Antes de reutilizar qualquer embalagem de sabão líquido ou amaciante, o primeiro passo é a limpeza. Especialistas recomendam deixá-la de molho em água quente com vinagre e bicarbonato por algumas horas para remover resíduos e odores.

Depois de limpa, a embalagem pode ganhar uma função inesperada dentro do carro. Ao cortar a parte superior e fixar velcro na base, ela se transforma em uma pequena lixeira que permanece firme no porta-malas ou no banco traseiro.

O plástico desses recipientes costuma ser resistente a produtos químicos. Por isso, também pode servir para guardar panos úmidos ou itens usados na limpeza do veículo, evitando bagunça e ajudando a manter o interior organizado.

Ideias práticas para usar dentro de casa

Dentro de casa, as possibilidades são variadas. Uma das mais simples é transformar duas embalagens em um porta-guarda-chuvas. Basta posicioná-las na entrada da casa para que a água dos guarda-chuvas molhados fique acumulada no fundo.

Outra solução útil é utilizá-las para sapatos molhados. Colocar jornais amassados dentro do recipiente ajuda a absorver a umidade, enquanto o plástico evita manchas no piso e facilita a limpeza depois.

Também é possível adaptá-las como pequenos organizadores de banheiro. Com alguns furos nas laterais e no fundo, a embalagem permite armazenar brinquedos de banho ou toalhas, deixando a água escorrer e evitando mofo.

Solução criativa para organização e jardinagem

Com um corte diagonal na parte superior, a embalagem pode virar um pequeno organizador de mesa. Ao unir três ou quatro recipientes, forma-se uma espécie de estante leve para guardar revistas, documentos ou tablets.

Outra ideia curiosa aparece no cuidado com plantas. Ao cortar a alça e a abertura do recipiente, ele pode funcionar como uma pá resistente para transportar terra ou composto durante a jardinagem.

A própria tampa também pode ganhar nova função. Ao fazer pequenos furos nela, o recipiente se transforma em um regador improvisado, capaz de distribuir água de forma controlada sem vazamentos.

No fim das contas, aquele objeto grande que costuma ocupar espaço na reciclagem pode ganhar vida nova. E depois de descobrir essas utilidades, muita gente passa a olhar para a embalagem de sabão líquido com outros olhos antes de descartá-la.

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