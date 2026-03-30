UMA VEZ QUE VOCÊ SABE...

Não jogue fora a embalagem usada, guarde no carro e ela será usada para o resto de sua vida

Antes de descartar a embalagem vazia do sabão líquido, veja por que ela pode se tornar um item útil em casa e até no carro



Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:30

Recipientes de sabão líquido ou amaciante podem ganhar novas funções inesperadas no dia a dia Crédito: Freepik

Muita gente joga fora a embalagem de sabão líquido ou amaciante assim que o produto acaba. O que poucos percebem é que esse recipiente resistente pode ganhar novas funções práticas dentro de casa.

Com alguns cortes simples e uma limpeza adequada, a embalagem que iria para o lixo pode virar organizador, lixeira portátil ou até acessório para o carro. O resultado surpreende pela utilidade.

Ameaça do microplástico 1 de 7

Além de reduzir o desperdício, a reutilização desses recipientes ajuda a organizar espaços do cotidiano. E algumas ideias são tão simples que podem se tornar hábito permanente.

Organizador simples que cabe até no carro

Antes de reutilizar qualquer embalagem de sabão líquido ou amaciante, o primeiro passo é a limpeza. Especialistas recomendam deixá-la de molho em água quente com vinagre e bicarbonato por algumas horas para remover resíduos e odores.

Depois de limpa, a embalagem pode ganhar uma função inesperada dentro do carro. Ao cortar a parte superior e fixar velcro na base, ela se transforma em uma pequena lixeira que permanece firme no porta-malas ou no banco traseiro.

O plástico desses recipientes costuma ser resistente a produtos químicos. Por isso, também pode servir para guardar panos úmidos ou itens usados na limpeza do veículo, evitando bagunça e ajudando a manter o interior organizado.

Ideias práticas para usar dentro de casa

Dentro de casa, as possibilidades são variadas. Uma das mais simples é transformar duas embalagens em um porta-guarda-chuvas. Basta posicioná-las na entrada da casa para que a água dos guarda-chuvas molhados fique acumulada no fundo.

Outra solução útil é utilizá-las para sapatos molhados. Colocar jornais amassados dentro do recipiente ajuda a absorver a umidade, enquanto o plástico evita manchas no piso e facilita a limpeza depois.

Também é possível adaptá-las como pequenos organizadores de banheiro. Com alguns furos nas laterais e no fundo, a embalagem permite armazenar brinquedos de banho ou toalhas, deixando a água escorrer e evitando mofo.

Solução criativa para organização e jardinagem

Com um corte diagonal na parte superior, a embalagem pode virar um pequeno organizador de mesa. Ao unir três ou quatro recipientes, forma-se uma espécie de estante leve para guardar revistas, documentos ou tablets.

Outra ideia curiosa aparece no cuidado com plantas. Ao cortar a alça e a abertura do recipiente, ele pode funcionar como uma pá resistente para transportar terra ou composto durante a jardinagem.

A própria tampa também pode ganhar nova função. Ao fazer pequenos furos nela, o recipiente se transforma em um regador improvisado, capaz de distribuir água de forma controlada sem vazamentos.