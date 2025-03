FUTURO DA ESCOLA

Neguinho da Beija-Flor vai escolher sucessor em reality show na TV; entenda

Programa está sendo produzido pelo Multishow e a Globoplay

O Multishow e o Globoplay irão lançar um reality show para decidir quem será a nova voz da Beija-Flor de Nilópolis. Neguinho terá participação ativa no conteúdo, sendo membro da banca de jurados ao lado de integrantes da escola e outros especialistas do samba e do Carnaval. >

As inscrições para participar do reality serão feitas online, podendo concorrer interessados de todas as regiões do país e de todos os gêneros. As gravações vão acontecer no primeiro semestre deste ano, porém, a estreia do programa só ocorrerá na TV e no streaming apenas em 2026. >