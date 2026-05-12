ESTADO DE SAÚDE

Netinho atualiza quadro de saúde após volta de câncer e faz reflexão: ‘Onde estava quando fui sedado?’

Cantor revelou volta de câncer após um ano de remissão

Felipe Sena

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:49

Netinho enfrenta problemas de saúde Crédito: Reprodução | Instagram

Após aparecer chorando nas redes sociais ao descobrir a volta de um câncer que atinge o sistema linfático, Netinho apareceu mais confiante nesta terça-feira (12), para atualizar o quadro de saúde. O cantor está internado no hospital Aliança Star, em Salvador. O linfoma foi diagnosticado novamente, quase um ano após a remissão da doença.

Netinho explicou que já realizou a segunda biópsia, procedimento médico que remove uma pequena amostra de tecido ou células para análise em laboratório. “A pergunta que fica: onde estive no tempo em que eu estava sedado? Respondo: na luz. Os que merecem por terem feito boas escolhas na vida vão para o lado de Jesus ser luz por toda a eternidade. Durante a biópsia sedado, eu fui luz. Voltei porque preciso ainda evoluir aqui na terra, preciso de massa, matéria”, refletiu se referindo a menções religiosas.

Netinho 1 de 14

“Elon Musk está certo. Quando a gente morre, a gente não sente porque não sabe que morreu, quem sente é os que ficam aqui. Vamos que vamos. Vamo bora!”, concluiu Netinho.

Netinho revelou recentemente que acreditava estar curado após passar por sessões de quimioterapia em 2025. Na época, ele chegou a anunciar o retorno aos palcos depois de enfrentar um longo processo de tratamento oncológico.

O artista foi diagnosticado com câncer no sistema linfático após procurar ajuda médica ao sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar. Desde então, passou por diversas fases de quimioterapia e chegou a falar publicamente sobre o desejo de realizar um transplante de medula autólogo, quando as próprias células do paciente são utilizadas no procedimento.

Ao longo dos últimos meses, Netinho tem compartilhado detalhes da rotina no hospital e mostrado aos seguidores momentos do tratamento. Em diferentes publicações, o cantor afirmou que vinha reagindo bem à quimioterapia e relatou ausência de dores e efeitos colaterais intensos.