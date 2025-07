TECNOLOGIA E SAÚDE

Neurologista alerta: o uso contínuo de IA pode estar enfraquecendo sua mente

Segundo especialista, a falta de estímulo mental segue uma lógica muscular e aumenta o risco de doenças cognitivas no longo prazo

Você já esqueceu um número de telefone simples que costumava saber de cor? Ou precisou do GPS para um trajeto que faz todo dia? Esses são sinais claros do sedentarismo cognitivo, uma condição que surge quando substituímos o esforço mental pela facilidade da tecnologia. >

Especialistas alertam que delegar nossos pensamentos à inteligência artificial pode enfraquecer áreas cruciais do cérebro. Isso afeta a memória e a criatividade, impactando diretamente nossa capacidade de raciocínio e inovação no dia a dia.>

Como a IA afeta sua mente

O neurologista Sergio Jordy, membro da Academia Americana de Neurologia, explica o impacto ao jornal O Globo. Segundo ele, “exigir tudo da IA faz com que as áreas da memória não sejam ativadas com a mesma regularidade, tornando-as mais fracas com o tempo”.>