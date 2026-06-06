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Neymar mostra o que levou dentro da mala para a Copa e surpreende até Bruna Biancardi

Camisa 10 da Seleção Brasileira exibiu os itens que levará para o Mundial e garantiu que está totalmente focado na competição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:30

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o conteúdo da mala que preparou para a viagem aos Estados Unidos. O registro foi compartilhado em um vídeo publicado no canal de Cris Guedes e rapidamente repercutiu entre os torcedores.

O que mais surpreendeu foi a quantidade reduzida de itens levados pelo atacante. Segundo Neymar, a bagagem contém basicamente chuteiras, relógios e documentos pessoais. "Botei tudo ali. Estou levando chuteira, passaporte e meus relógios. E acabou. Não tem mais o que levar", afirmou.

Fotos da mansão alugada por Bruna Biancardi nos EUA

Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
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Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução
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Biancardi alugou mansão nos EUA por Reprodução

A declaração provocou uma reação imediata de Bruna Biancardi, que questionou a ausência de roupas e outros objetos pessoais na mala. "Tá brincando que na mala vai só isso?", perguntou.

Neymar respondeu que praticamente tudo o que usará durante o período da competição será fornecido pela Seleção Brasileira. "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da Seleção. Não tem o que levar. Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai", brincou.

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O momento que mais repercutiu aconteceu quando Bruna perguntou como ele aproveitaria uma eventual folga durante o torneio. "Você vai ter uma folga. Vai sair como?", questionou.

Sem hesitar, o jogador respondeu: "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa."

A frase viralizou nas redes sociais e foi celebrada por torcedores, que interpretaram a resposta como um sinal de comprometimento com a busca pelo título mundial.

Aos 34 anos, Neymar disputa sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e chega ao torneio como uma das principais referências do elenco comandado por Carlo Ancelotti.

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