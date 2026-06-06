Neymar mostra o que levou dentro da mala para a Copa e surpreende até Bruna Biancardi

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Fernanda Varela
Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:30
A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o conteúdo da mala que preparou para a viagem aos Estados Unidos. O registro foi compartilhado em um vídeo publicado no canal de Cris Guedes e rapidamente repercutiu entre os torcedores.
O que mais surpreendeu foi a quantidade reduzida de itens levados pelo atacante. Segundo Neymar, a bagagem contém basicamente chuteiras, relógios e documentos pessoais. "Botei tudo ali. Estou levando chuteira, passaporte e meus relógios. E acabou. Não tem mais o que levar", afirmou.
Fotos da mansão alugada por Bruna Biancardi nos EUA
A declaração provocou uma reação imediata de Bruna Biancardi, que questionou a ausência de roupas e outros objetos pessoais na mala. "Tá brincando que na mala vai só isso?", perguntou.
Neymar respondeu que praticamente tudo o que usará durante o período da competição será fornecido pela Seleção Brasileira. "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da Seleção. Não tem o que levar. Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai", brincou.
O momento que mais repercutiu aconteceu quando Bruna perguntou como ele aproveitaria uma eventual folga durante o torneio. "Você vai ter uma folga. Vai sair como?", questionou.
Sem hesitar, o jogador respondeu: "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa."
A frase viralizou nas redes sociais e foi celebrada por torcedores, que interpretaram a resposta como um sinal de comprometimento com a busca pelo título mundial.
Aos 34 anos, Neymar disputa sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e chega ao torneio como uma das principais referências do elenco comandado por Carlo Ancelotti.