COPA DO MUNDO

Neymar mostra o que levou dentro da mala para a Copa e surpreende até Bruna Biancardi

Camisa 10 da Seleção Brasileira exibiu os itens que levará para o Mundial e garantiu que está totalmente focado na competição

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:30

Neymar Crédito: Reprodução

A poucos dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o conteúdo da mala que preparou para a viagem aos Estados Unidos. O registro foi compartilhado em um vídeo publicado no canal de Cris Guedes e rapidamente repercutiu entre os torcedores.

O que mais surpreendeu foi a quantidade reduzida de itens levados pelo atacante. Segundo Neymar, a bagagem contém basicamente chuteiras, relógios e documentos pessoais. "Botei tudo ali. Estou levando chuteira, passaporte e meus relógios. E acabou. Não tem mais o que levar", afirmou.

Fotos da mansão alugada por Bruna Biancardi nos EUA 1 de 41

A declaração provocou uma reação imediata de Bruna Biancardi, que questionou a ausência de roupas e outros objetos pessoais na mala. "Tá brincando que na mala vai só isso?", perguntou.

Neymar respondeu que praticamente tudo o que usará durante o período da competição será fornecido pela Seleção Brasileira. "Chinelo, tênis, boné, roupa... tudo da Seleção. Não tem o que levar. Vocês querem saber mais do que eu. Quarta Copa do Mundo, respeita o pai", brincou.

O momento que mais repercutiu aconteceu quando Bruna perguntou como ele aproveitaria uma eventual folga durante o torneio. "Você vai ter uma folga. Vai sair como?", questionou.

Sem hesitar, o jogador respondeu: "Eu não vou sair. Eu estou focado na Copa."

A frase viralizou nas redes sociais e foi celebrada por torcedores, que interpretaram a resposta como um sinal de comprometimento com a busca pelo título mundial.