PRESSÃO ESTÉTICA

No BBB25, Daniele Hypolito recorda rotina na ginástica: 'Só podia engordar 300 gramas’

Sister detalhou sobre treinos e preparação no esporte nesta sexta (07)

Na tarde desta sexta-feira (07) no BBB25, os brothers bateram um papo sobre alimentação, principalmente porque estão passando por restrição de comida na fase Tá com Nada. Daniele Hypolito aproveitou a discussão para relembrar o seu período de treinos na ginástica. >

A ginasta ainda revelou que só podia engordar 300 gramas. “A gente pesava antes do treino da manhã e depois do treino da manhã. E aí entre o treino da manhã e a pesagem do treino da tarde, a gente só podia engordar 300g” >