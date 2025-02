HILÁRIO

Noivo da filha de César Filho se atrapalha em votos de casamento: 'Até a morte do seu pai'

O público não aguentou e caiu na gargalhada

O britânico Ed Beccle, 25, arrancou gargalhadas dos convidados do seu casamento com Luma César, 24, primogênita de Elaine Mickely e César Filho. O rapaz se atrapalhou com o português na hora dos votos e acabou lançando uma praga contra o próprio sogro. >