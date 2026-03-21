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O dia em que Suzana Pires descobriu traição de ex-galã da Globo pelos jornais

A atriz Suzana Pires descobriu a infidelidade de Marcos Pasquim ao ver notícia em jornal e virou assunto nacional

MetrópoIes

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:00

Marcos Pasquim e Suzana Pires Crédito: Reprodução

A traição de Marcos Pasquim a Suzana Pires, que voltou a repercutir após inspirar situações da série Juntas e Separadas, foi um dos episódios mais comentados da vida pessoal de artistas brasileiros nos anos 2000.

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