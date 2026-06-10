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O discurso histórico de Steve Jobs que eternizou uma das frases mais famosas do mundo: 'Continue faminto, continue ingênuo'

O conselho foi dado durante um discurso histórico em 2005 e continua inspirando profissionais, estudantes e empreendedores em todo o mundo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:00

Steve Jobs fundou a Apple em 1976, aos 21 anos, na garagem da casa dos pais
Steve Jobs fundou a Apple em 1976, aos 21 anos, na garagem da casa dos pais Crédito: Reprodução

Poucas frases ligadas ao universo da tecnologia se tornaram tão conhecidas quanto “Stay hungry, stay foolish”, traduzida como “Continue faminto, continue ingênuo”. A expressão foi eternizada por Steve Jobs durante seu discurso de formatura na Universidade Stanford, em junho de 2005.

Na apresentação, considerada uma das mais influentes da história recente, Jobs compartilhou experiências pessoais, incluindo o abandono da faculdade, a criação da Apple, sua saída da empresa que fundou e o diagnóstico de câncer que recebeu anos antes.

Curiosidades sobre Steve Jobs

Seu discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005, é considerado um dos mais famosos da história e popularizou a frase: "Stay hungry, stay foolish" ("Continue faminto, continue ingênuo") por Reprodução
Steve Jobs foi um dos responsáveis pelo lançamento de produtos que mudaram a tecnologia, como o iPhone, o iPod e o iPad por Reprodução
Em 1985, Jobs foi demitido da própria Apple, empresa que ajudou a criar por Reprodução
Antes de voltar à Apple, fundou a NeXT e comprou o estúdio que mais tarde se tornaria a Pixar por Reprodução
Steve Jobs fundou a Apple em 1976, aos 21 anos, na garagem da casa dos pais por Reprodução
Steve Jobs por Reprodução
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Seu discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005, é considerado um dos mais famosos da história e popularizou a frase: "Stay hungry, stay foolish" ("Continue faminto, continue ingênuo") por Reprodução

A frase que encerraria o discurso não foi criada por ele. Na verdade, vinha da última edição do catálogo The Whole Earth Catalog, publicação contracultural que admirava desde a juventude. Ainda assim, foi a partir daquele momento que as palavras ganharam projeção mundial.

O que Steve Jobs queria dizer

Ao incentivar os jovens a permanecerem “famintos”, Jobs fazia referência à vontade constante de aprender, evoluir e buscar novos desafios. Já a ideia de permanecer “ingênuo” estava ligada à coragem de experimentar caminhos diferentes, sem o medo excessivo de errar.

Para o empresário, muitas das maiores oportunidades surgem justamente quando alguém está disposto a explorar territórios desconhecidos e questionar aquilo que parece estabelecido.

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Frase do dia da Psicologia: 'Amar alguém é vê-lo como ele é, e não como gostaríamos que fosse' - a reflexão de Carl Rogers sobre aceitação nos relacionamentos

A mensagem também refletia a própria trajetória de Jobs. Ele abandonou a universidade, foi demitido da Apple aos 30 anos e precisou recomeçar a carreira antes de retornar à empresa e liderar o lançamento de produtos como o iPod, o iPhone e o iPad.

Por que a frase continua atual

Mais de duas décadas depois, o conselho segue sendo compartilhado porque vai além do mundo dos negócios. A reflexão pode ser aplicada à carreira, aos estudos, aos relacionamentos e aos projetos pessoais.

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Frase do dia da Filosofia: 'Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura' - a reflexão de Nietzsche sobre paixão e natureza humana

Em um período marcado por mudanças rápidas e necessidade constante de adaptação, a frase lembra que a curiosidade, a disposição para aprender e a coragem de tentar continuam sendo características valiosas.

Talvez seja justamente por isso que aquelas poucas palavras continuem atravessando gerações. Em um mundo onde muitas pessoas têm medo de recomeçar, Steve Jobs deixou um convite para nunca perder a vontade de crescer e descobrir novos caminhos.

* Algumas frases históricas atribuídas a figuras públicas podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, determinados pensamentos seguem amplamente associados a seus autores em discursos, entrevistas e registros públicos.

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