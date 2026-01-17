SOZINHO NO ESPAÇO

O mistério por trás do som ouvido por astronauta chinês em missão espacial

Descubra o que causou os ruídos estranhos na nave chinesa Shenzhou 5 durante o voo.

17 de janeiro de 2026

A exploração espacial guarda segredos que desafiam nossa lógica básica. Em 2003, a China enviou seu primeiro homem ao espaço. Na ocasião, o pioneiro Yang Liwei presenciou um fenômeno sonoro intrigante.

O estranho ruído na missão histórica chinesa

Durante o voo de 21 horas, sons rítmicos ecoaram na cabine. O barulho parecia vir de uma fonte externa invisível.

Yang descreveu a sensação de forma muito vívida e direta. “Parecia que alguém estava batendo no casco, como se estivesse golpeando um balde de ferro com um martelo de madeira”, disse.

A ciência por trás do som na cabine

Sabemos que o vácuo impede a propagação de qualquer ruído. Entretanto, o ambiente onde o astronauta vive é totalmente pressurizado.

Se a estrutura externa vibra, o ar interno transmite o som. Por isso, Yang ouviu o barulho mesmo estando em órbita terrestre.

Buscando respostas para as batidas misteriosas

Uma das teorias envolve o impacto de microdetritos espaciais velozes. Embora seja provável, o casco da nave não apresentou marcas evidentes.

Além disso, a mudança drástica de temperatura causa tensões estruturais. O metal sofre deformações que geram batidas altas e bastante repetitivas.

A recorrência do fenômeno em outras naves

O mistério continuou vivo nas missões de 2005 e 2008. Outros viajantes espaciais também ouviram os mesmos toques no metal.

Com o tempo, o susto deu lugar ao entendimento técnico. Os taikonautas passaram a encarar o ruído como um evento normal.

O que os ruídos ensinam sobre o universo

A jornada espacial é feita de imprevistos e pequenos enigmas. Situações como essa reforçam que a tecnologia enfrenta desafios físicos intensos.