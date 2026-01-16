Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imóvel ainda tem depósito privado, quadra de tênis e piscina climatizada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 21:09

Cobertura de Faustão foi vendida
Cobertura de Faustão foi vendida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cobertura duplex do apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, localizada no bairro Jardim Europa, um dos bairros mais valorizados da zona oeste de São Paulo, foi vendia por R$ 120 milhões.

O imóvel, que pertence ao apresentador desde 2019, é um dos mais conhecidos entre as celebridades, e chama atenção pelo tamanho, estrutura de alto padrão e pela localização privilegiada que reúne luxo, requinte e privacidade. O imóvel fica próximo a importantes áreas verdes da capital paulista.

Cobertura de luxo de Fausto Silva

Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução
1 de 6
Cobertura de luxo de Fausto Silva por Reprodução

Leia mais

Imagem - Foto de Faustão durante ceia de Natal surpreende: 'Parece outra pessoa'

Foto de Faustão durante ceia de Natal surpreende: 'Parece outra pessoa'

Imagem - Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'

Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'

Imagem - Por que Faustão está usando cadeira de rodas após internação?

Por que Faustão está usando cadeira de rodas após internação?

De acordo com informações do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a cobertura de luxo de Faustão tem 1.413 metros quadrados de área privativa. A cobertura é distribuída em dois pavimentos e tem quatro suítes, com possibilidade de adaptação para uma quinta.

Entre os equipamentos e cômodos estão: quadra de tênis, piscina climatizada, academia, sala de massagem, salão de festas e brinquedoteca. O living comporta três ambientes integrados e se conecta a área externa por grandes portas de vidro, favorecendo a iluminação natural.

O pé-direito de 3,60 metros, aliado ao tratamento acústico e as paredes perimetrais mais espessas, foi projetado para oferecer conforto térmico e sonoro. Entre os diferenciais da estrutura do imóvel está a automação residencial, sistema de aspiração central e 20 vagas de garagem, além de um depósito privativo de 24 m². O valor mensal do condomínio é de R$ 36 mil.

Leia mais

Imagem - Vista para o mar, 4 quartos e espaço fitness: como é a mansão de R$ 7,9 milhões que Mateus Solano colocou à venda

Vista para o mar, 4 quartos e espaço fitness: como é a mansão de R$ 7,9 milhões que Mateus Solano colocou à venda

Imagem - Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate no quintal; veja fotos

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate no quintal; veja fotos

Imagem - Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões

Nova mansão de Cristiano Ronaldo tem praia interna, torneiras de ouro e vale R$ 215 milhões

A vista é um dos principais atrativos da cobertura, com panorâmica para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube de São Paulo, pontos tradicionais da zona oeste paulistana.

A venda do imóvel ocorre em um momento delicado na vida do apresentador, que segue em recuperação após passar por dois transplantes nos últimos anos.

Tags:

Faustão

Mais recentes

Imagem - Karoline Lima, namorada de zagueiro do Flamengo, choca seguidores com foto de 12 atrás

Karoline Lima, namorada de zagueiro do Flamengo, choca seguidores com foto de 12 atrás
Imagem - É possível fazer uma lâmpada com garrafa pet e iluminar toda a casa para economizar na conta de luz

É possível fazer uma lâmpada com garrafa pet e iluminar toda a casa para economizar na conta de luz
Imagem - ‘Três Graças’: Ferette passa mal após demonstração de afeto de Lorena e Juquinha, e ao descobrir que Viviane é trans

‘Três Graças’: Ferette passa mal após demonstração de afeto de Lorena e Juquinha, e ao descobrir que Viviane é trans

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador
02

Bloco anuncia cancelamento de desfile na segunda-feira de Carnaval em Salvador

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
03

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP
04

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP