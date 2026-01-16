COBERTURA DE LUXO

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imóvel ainda tem depósito privado, quadra de tênis e piscina climatizada

Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 21:09

Cobertura de Faustão foi vendida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cobertura duplex do apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, localizada no bairro Jardim Europa, um dos bairros mais valorizados da zona oeste de São Paulo, foi vendia por R$ 120 milhões.

O imóvel, que pertence ao apresentador desde 2019, é um dos mais conhecidos entre as celebridades, e chama atenção pelo tamanho, estrutura de alto padrão e pela localização privilegiada que reúne luxo, requinte e privacidade. O imóvel fica próximo a importantes áreas verdes da capital paulista.

Cobertura de luxo de Fausto Silva 1 de 6

De acordo com informações do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a cobertura de luxo de Faustão tem 1.413 metros quadrados de área privativa. A cobertura é distribuída em dois pavimentos e tem quatro suítes, com possibilidade de adaptação para uma quinta.

Entre os equipamentos e cômodos estão: quadra de tênis, piscina climatizada, academia, sala de massagem, salão de festas e brinquedoteca. O living comporta três ambientes integrados e se conecta a área externa por grandes portas de vidro, favorecendo a iluminação natural.

O pé-direito de 3,60 metros, aliado ao tratamento acústico e as paredes perimetrais mais espessas, foi projetado para oferecer conforto térmico e sonoro. Entre os diferenciais da estrutura do imóvel está a automação residencial, sistema de aspiração central e 20 vagas de garagem, além de um depósito privativo de 24 m². O valor mensal do condomínio é de R$ 36 mil.

A vista é um dos principais atrativos da cobertura, com panorâmica para o Parque do Povo, a Marginal Pinheiros e o Jóquei Clube de São Paulo, pontos tradicionais da zona oeste paulistana.