Por que Faustão está usando cadeira de rodas após internação?

Apresentador tratou infecção bacteriana com sepse e segue em recuperação depois de transplantes de coração e rim

  Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:37

Casamento da filha de Faustão foi celebrado neste sábado (21)
Crédito: Divulgação

Fausto Silva, o Faustão, apareceu em cadeira de rodas no casamento da filha Lara, em setembro, e a cena levantou dúvidas entre os fãs: afinal, por que o apresentador está nessa condição?

Casamento da filha de Faustão

A resposta está em seu histórico recente de saúde. Nos últimos dois anos, Faustão passou por duas cirurgias de alta complexidade: um transplante de coração, em agosto de 2023, e um transplante de rim, em fevereiro de 2024.

Além disso, em 2025 ele ficou internado por quase três meses em São Paulo, tratando uma infecção bacteriana com sepse. Durante esse período, chegou a ter um dos pés enfaixado, como registrado em fotos divulgadas pela imprensa.

O uso da cadeira de rodas, portanto, faz parte do processo de recuperação após meses de hospitalização e complicações médicas. Aos 74 anos, Faustão vem retomando a rotina aos poucos, ainda sob acompanhamento médico.

Os procedimentos vividos pelo apresentador e o tempo acamado debilitam e fazem com que esforços mais simples, como caminhar, se tornem mais difíceis. Nestes casos, os pacientes precisam de fisioterapia física e respiratória para recuperar a força muscular e o fôlego, já que muito tempo de internação gera atrofia e o esforço pode gerar falta de ar.

Faustão

