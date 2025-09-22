Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Atriz e apresentadora comentou como lida com haters e revelou visão sobre arrependimentos e valores em relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:39

Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 Crédito: Reprodução
Clara Brasil e Del Nero
Clara Brasil e Del Nero Crédito: Reprodução

A atriz, empresária e apresentadora Clara Brasil, de 32 anos, compartilhou momentos de lazer em sua mansão à beira-mar no último sábado (20). De biquíni fio-dental preto, a noiva do ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero, de 84, posou tomando sol e depois pilotou uma moto aquática.

Marco Polo Del Nero e Clara Brasil

Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução
1 de 6
Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 por Reprodução

Nas imagens, além do corpo definido, Clara também deixou à mostra detalhes da residência com piscina e vista para o mar. Questionada recentemente sobre como lida com os comentários negativos que recebe por conta do relacionamento, ela respondeu: “Críticas bem intencionadas sempre me ensinam e as que vêm pra somar eu escuto. As críticas que vêm para machucar, eu me silencio, nem tudo merece resposta.”

Leia mais

Imagem - Por que Faustão está usando cadeira de rodas após internação?

Por que Faustão está usando cadeira de rodas após internação?

Imagem - 'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Clara também falou sobre arrependimentos: “Às vezes me arrependo de ter deixado oportunidades passarem, mas aí lembro de uma frase que vi: ‘um pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do mundo’. Ou seja, pequenas ações podem causar uma grande mudança no futuro. Talvez, se tivesse feito algo lá atrás, talvez não estivesse aqui, ou pior ou melhor, nunca saberemos.”

Sobre relacionamentos, ela destacou: “Depende muito, mas muitas mulheres valorizam homens que as tratam com respeito, homens que têm atitude, que entram na vida para somar. Cada mulher tem seu tipo, mas caráter, gentileza, cuidado e respeito nunca saem de moda.”

A apresentadora já havia falado, em 2022, sobre críticas ligadas à diferença de 52 anos entre ela e Del Nero: “Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo.”

Mais recentes

Imagem - Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025
Imagem - Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa
Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
02

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
03

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site