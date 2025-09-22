CURTINDO

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Atriz e apresentadora comentou como lida com haters e revelou visão sobre arrependimentos e valores em relacionamentos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:39

Clara Brasil, de 32 anos e Marco Polo Del Nero, 84 Crédito: Reprodução

A atriz, empresária e apresentadora Clara Brasil, de 32 anos, compartilhou momentos de lazer em sua mansão à beira-mar no último sábado (20). De biquíni fio-dental preto, a noiva do ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero, de 84, posou tomando sol e depois pilotou uma moto aquática.



Nas imagens, além do corpo definido, Clara também deixou à mostra detalhes da residência com piscina e vista para o mar. Questionada recentemente sobre como lida com os comentários negativos que recebe por conta do relacionamento, ela respondeu: “Críticas bem intencionadas sempre me ensinam e as que vêm pra somar eu escuto. As críticas que vêm para machucar, eu me silencio, nem tudo merece resposta.”

Clara também falou sobre arrependimentos: “Às vezes me arrependo de ter deixado oportunidades passarem, mas aí lembro de uma frase que vi: ‘um pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do mundo’. Ou seja, pequenas ações podem causar uma grande mudança no futuro. Talvez, se tivesse feito algo lá atrás, talvez não estivesse aqui, ou pior ou melhor, nunca saberemos.”

Sobre relacionamentos, ela destacou: “Depende muito, mas muitas mulheres valorizam homens que as tratam com respeito, homens que têm atitude, que entram na vida para somar. Cada mulher tem seu tipo, mas caráter, gentileza, cuidado e respeito nunca saem de moda.”