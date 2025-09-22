Acesse sua conta
Fãs criticam ex-ator da Globo e desistem de tirar foto; ele rebate e cita 'problemas familiares'

Ator explicou reação durante estadia no Rio e fez convite inusitado para seguidores que possam ter se sentido mal atendidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:39

Julio Rocha
Julio Rocha Crédito: Reprodução

Conhecido pelo bom humor nas redes sociais, o ator Júlio Rocha chamou atenção por um comportamento diferente durante uma recente estadia no Rio de Janeiro. Hospedado no hotel Vogue Square, na Barra da Tijuca, ele foi visto circulando com semblante sério, o que fez alguns hóspedes desistirem de pedir uma foto.

Segundo relatos, pelo menos duas pessoas pensaram em se aproximar, mas mudaram de ideia ao notar a falta de receptividade. A situação gerou comentários, já que o ator costuma aparecer em vídeos descontraídos e divertidos na internet.

Ele explicou que, ao longo da temporada no Rio, atendeu admiradores em diferentes momentos. “Durante minha estadia no Rio, atendi várias vezes, desde o aeroporto até as saídas das gravações, e até mesmo no hotel. Claro que, na correria, nem sempre conseguimos dar a atenção que gostaríamos. Não me recordo de em nenhum momento ter desestimulado fãs a tirar foto. Mas pode ser que eu realmente estava muito cansado, além das gravações que duram horas, tenho o trabalho na Internet. Ou talvez no momento, estava resolvendo problemas familiares.”

Para afastar qualquer mal-entendido, o ator ainda deixou um convite: “Quem me conhece sabe: eu amo gente, abraço, sorriso e conversa boa. Se alguém se sentiu assim comigo, me manda mensagem no Instagram. Quero marcar um jantar, por minha conta, pra gente rir disso juntos. Porque conexão de verdade se resolve olho no olho, nunca em fofoca.”

