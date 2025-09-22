Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Jogador e Rafaella vivem relacionamento de idas e vindas há dez anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:44

Rafaella e Gabigol
Rafaella e Gabigol Crédito: Reprodução

Gabigol e Rafaella Santos vivem mais uma crise no relacionamento. O climão teria começado no aniversário do jogador, no início do mês, e, desde então, eles não foram mais vistos juntos. O atacante do Cruzeiro, inclusive, não fez o gesto de coraçãozinho com as mãos, dedicado à irmã de Neymar, no gol da vitória do time mineiro sobre o Bahia, no último dia 15, pelo Brasileirão.

As informações são do jornal Extra. Segundo o portal, o atleta não está mais usando a aliança de compromisso. Ele utilizava a joia nos treinos e pré-treinos do Cruzeiro, retirando apenas na hora de entrar em campo nos jogos da equipe. 

Gabigol e Rafaella

Gabigol e Rafaella apareceram de aliança por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
Gabigol e Rafaella por Reprodução
1 de 8
Gabigol e Rafaella apareceram de aliança por Reprodução

No fim de semana que antecedeu a partida contra o Bahia, Rafaella estava com amigos em São Paulo - e não na casa do jogador, em Belo Horizonte, onde vinha morando desde que reataram o relacionamento, em julho. Os dois, vale lembrar, vivem uma relação entre idas e vindas há dez anos.

Ainda segundo o Extra, a família de Gabigol está no centro da treta. Na festa do atleta, no dia 1º de setembro, Rafaella não quis muita aproximação mais com os parentes do jogador. Ela não apareceu junto a ele nos registros, ficando mais discreta com amigos que levou para o evento.

Para piorar, o evento ainda teve a presença de Gabriela Rippi, ex-affair do atacante, colada a Dhiovanna Barbosa, irmã dele. Rafa não curtiu a presença da moça. Já a família de Gabigol não gostou do fato de ela não ter interagido com eles.

Festa celebrou 29 anos de Gabigol

Bruna Biancardi na festa de Gabigol por Reprodução
Gabigol fez copos personalizados para sua festa por Reprodução
Lembrança distribuída na festa por Reprodução/Instagram
Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol por Reprodução
Pais de Gabigol por Reproduçao
João Marcelo, do Cruzeiro, também foi acompanhado pela esposa por Reprodução
William do Cruzeiro com a esposa por Reprodução
Rapper Wiu por Reprodução
DJ Zullu por Reprodução
Nattanzinho Lima fez show na festa por Reprodução
Dhiovanna e Valdemiro, irmã e pai de Gabigol, por Reprodução/Instagram
Gabriel Barbosa por Reprodução
1 de 12
Bruna Biancardi na festa de Gabigol por Reprodução

Leia mais

Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Imagem - Apresentadora famosa da Globo estrelou novela esquecida e nunca reprisada

Apresentadora famosa da Globo estrelou novela esquecida e nunca reprisada

Imagem - Dudu Camargo quebra regra, expõe bastidores do SBT e leva bronca em A Fazenda 17

Dudu Camargo quebra regra, expõe bastidores do SBT e leva bronca em A Fazenda 17

Mais recentes

Imagem - Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025
Imagem - Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão
Imagem - Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

Virginia quebra silêncio sobre ligação polêmica para Neymar às 2h da manhã: 'Bruna mandou mensagem'

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
02

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
03

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site