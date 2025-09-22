DE NOVO?!

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Jogador e Rafaella vivem relacionamento de idas e vindas há dez anos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:44

Rafaella e Gabigol Crédito: Reprodução

Gabigol e Rafaella Santos vivem mais uma crise no relacionamento. O climão teria começado no aniversário do jogador, no início do mês, e, desde então, eles não foram mais vistos juntos. O atacante do Cruzeiro, inclusive, não fez o gesto de coraçãozinho com as mãos, dedicado à irmã de Neymar, no gol da vitória do time mineiro sobre o Bahia, no último dia 15, pelo Brasileirão.

As informações são do jornal Extra. Segundo o portal, o atleta não está mais usando a aliança de compromisso. Ele utilizava a joia nos treinos e pré-treinos do Cruzeiro, retirando apenas na hora de entrar em campo nos jogos da equipe.

No fim de semana que antecedeu a partida contra o Bahia, Rafaella estava com amigos em São Paulo - e não na casa do jogador, em Belo Horizonte, onde vinha morando desde que reataram o relacionamento, em julho. Os dois, vale lembrar, vivem uma relação entre idas e vindas há dez anos.

Ainda segundo o Extra, a família de Gabigol está no centro da treta. Na festa do atleta, no dia 1º de setembro, Rafaella não quis muita aproximação mais com os parentes do jogador. Ela não apareceu junto a ele nos registros, ficando mais discreta com amigos que levou para o evento.

Para piorar, o evento ainda teve a presença de Gabriela Rippi, ex-affair do atacante, colada a Dhiovanna Barbosa, irmã dele. Rafa não curtiu a presença da moça. Já a família de Gabigol não gostou do fato de ela não ter interagido com eles.