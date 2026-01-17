Acesse sua conta
Raul coloca Arminda contra a parede: confira resumo do capítulo de ‘Tres Graças’ deste sábado (17 de janeiro)

Desde que Rogério, marido de Arminda, voltou, a vida da vilã tem se complicado

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 18:00

Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças'
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças'

Confira resumo do capítulo de “Três Graças” deste sábado (17):

Zenilda (Andréia Horta) se desespera com a expulsão de Lorena (Alanis Guillen). Raul (Paulo Mendes) confessa a Arminda (Grazi Massafera) que acredita que ela está envolvida no sumiço de Rogério (Eduardo Moscovis).

Josefa (Arlete Salles) acolhe Raul ao saber que terá uma bisneta. Ferette (Murilo Benício) fica estarrecido ao ver a foto mostrada por Macedo (Rodrigo García) de Leandro (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran), e exige que o filho se afaste da farmacêutica.

Paulinho (Romulo Estrela) diz a Juquinha (Gabriela Medvedovsky) que o delegado Jairo (André Mattos) quer que a dupla continue investigando sobre As Três Graças. Arminda tenta descobrir o que Gerluce e Raul estão tramando. Célio (Otávio Müller) acompanha Arminda de carro atrás de Raul, quando chegam à Chacrinha.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Três Graças

