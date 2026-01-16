‘Três Graças’: Ferette passa mal após demonstração de afeto de Lorena e Juquinha, e ao descobrir que Viviane é trans

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:38
Uma decisão surpreendente promete abalar a família de Ferette (Murilo Benício). Em “Três Graças”, Lorena (Alanis Guillen) aceita se casar com Juquinha (Gabriela Medvedovsky), em um pedido feito diante de todos durante um jantar tenso. O momento deixa Ferette completamente fora de controle.
Tudo começa quando o empresário exige que Leonardo (Pedro Novaes) leva a nova namorada para um jantar formal no apartamento da família. Mesmo após ter sido expulsa de csas, Lorena conversa com o irmão e demonstra preocupação com o encontro, principalmente pelo impacto que a apresentação pode causar.
Três Graças
No dia do evento, a herdeira aparece sem convite oficial, acompanhada de Juquinha, o que gera revolta imediata. A situação se agrava quando Zenilda (Andréia Horta) sabe da presença das duas. Em meio ao constrangimento, a policial pede atenção e faz o pedido de casamento de forma direta, recebendo aceitação imediata da companheira.
A demonstração de afeto entre as duas deixa o anfitrião indignado. Ainda assim, a noite reserva um choque maior. No meio de várias perguntas, Viviane (Gabrila Loran) decide revelar publicamente que é uma mulher trans, silenciando a mesa e mudando o rumo do encontro.
A revelação provoca um colapso emocional em Ferette, que passa mal e desmaia. Diante do desespero, Leonardo e Macedo (Rodrigo García) acionam socorro médico. O empresário é levado ao hospital, onde permanece internado e precisa passar por um cateterismo de urgência, encerrando a noite de forma dramática.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.