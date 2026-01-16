Gerluce descobre que é o pai do filho de Joélly após flagra; confira resumo de ‘Três Graças’ desta sexta-feira (16 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19:17
Confira resumo de “Três Graças” desta sexta-feira (16 de janeiro):
Gerluce (Sophie Charlotte) reage ao saber que Raul (Paulo Mendes) é o pai da criança que Joélly (Alana Cabral) espera. Ferette (Murilo Benício) manda Macedo (Rodrigo García) investigar quem é a moça com quem Leonardo (Pedro Novaes) está envolvido.
Três Graças
Bagdá (Xamã) espiona Leonardo e Viviane (Gabriela Loran). Ferette diz a Arminda (Grazi Massafera) que tomará providências, caso Lorena (Alanis Guillen) diz a Juquinha (Gabriela Medvedovsky). Lorena diz a Juquinha que faz qualquer coisas para não perdê-la.
Herculano (Leandro Lima) comenta com Samira (Fernanda Vasconcellos) que está preocupado com Lena (Helena Tavares), que ainda acredita estar grávida. Paulinho (Rômulo Estrela) conta a Juquinha que o delegado Jairo (André Mattos) está arrasado depois que foi deixado pela mulher. Ferette expulsa Lorena de casa. Edilberto (Júlio Rocha) reage ao ver Leonardo com Viviane.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.