O que é pielonefrite? infeção fez Adriane Galisteu passar cirurgia de emergência

Apresentadora abriu o jogo e detalhou o processo de recuperação nas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 17:24

Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram

Na semana passada, Adriane Galisteu retornou de uma viagem de férias da Suíça diretamente para um hospital no Brasil, onde passou por uma cirurgia de emergência. Nesta quarta-feira (12), ela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o diagnóstico que recebeu de pielonefrite obstrutiva, uma infecção urinária grave associada a uma pedra no rim. >

"Eu tive uma pielonefrite, que é uma infecção urinária alta. A infecção urinária cistite é aquela em que você faz xixi com ardência e sente uma dorzinha. Eu não tive cistite, eu tive febre, que é uma infecção urinária alta, com um tal de uma pedrinha, um cálculo renal que já estava no canal da uretra. Ele impedia o xixi de passar", detalhou.>

Os sintomas principais da condição incluem dor intensa, tanto pela infecção quanto pela obstrução do rim, além de febre, alterações na urina, como odor e coloração alterados.>

A apresentadora conta que pensou que tinha resolvido o problema com o uso de antibiótico, mas a equipe médica informou que o medicamento apenas “disfarçou” a situação, precisando de uma cirurgia. "Acabei fazendo a cirurgia e estou usando o tal do duplo J e já estou no processo de melhora”. >

O duplo J é um dispositivo urológico usado para evitar obstruções do fluxo urinário entre o rim e a bexiga. Uma das extremidades do dispositivo é implantada no sistema coletor de urina dos rins, enquanto a outra é colocada em direção ao interior da bexiga, garantindo uma passagem para a urina. >