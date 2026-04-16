Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que os brasileiros mais compram online? Pesquisa revela ranking

Comportamento do consumidor brasileiro aponta para itens com foco em praticidade, casa e bem-estar, mostra Mapa Shopee

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:38

Shopee reforça operação na Bahia com mais 3 centros logísticos
Shopee Crédito: Divulgação

Que as compras online crescem a cada dia, isso todo mundo sabe. Mas o que será que cada estado mais consome? É isso que mostra o Mapa Shopee, levantamento que revela as preferências de compra dos brasileiros. Na primeira edição deste ano, o mapeamento considera os produtos que tiveram pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026.

Na pesquisa mais recente, o comportamento do consumidor brasileiro aponta para itens com foco em praticidade, casa e bem-estar. O principal destaque a nível nacional é o consumo de itens ligados ao dia a dia, que ganham protagonismo em diferentes regiões do país. Entre eles, estão produtos voltados à manutenção automotiva, como retrovisores e escapamentos, além de itens de uso doméstico, como cortinas, e produtos de compra recorrente, como areia para gatos.

Na Bahia, a categoria que lidera é a moda, com quatro dos cinco principais produtos relacionados a vestuário. Confira a lista:

Veja os itens mais comprados na Shopee na Bahia

Sandália Anabela por Reprodução
Tênis slip on por Reprodução
Vestido longo por Reprodução
Vestido midi por Reprodução
Smartphone por Reprodução
1 de 5
Sandália Anabela por Reprodução

Veja os itens mais buscados em cada estado:

Veja o item mais comprado em cada estado e no DF

Distrito Federal: acessórios para computador | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Mato Grosso: drone | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Mato Grosso do Sul: rádio comunicador | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Goiás: bota coturno masculino | Categoria: Moda por Reprodução
Alagoas: mocassim | Categoria: Moda por Reprodução
Bahia: sandália | Categoria: Moda por Reprodução
Rio Grande do Norte: friso personalizado | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Pernambuco: processador de áudio automotivo | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Paraíba: retrovisor | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Piauí: escapamento moto | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Ceará: friso roda personalizado | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Maranhão: processador de áudio automotivo | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Sergipe: retrovisor | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Acre: kit câmera de segurança | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Amazonas: mangueira moto | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Amapá: notebook | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Roraima: relógio de quarto | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Pará: relógio | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Rondônia: kit relógio | Categoria: Moda por Reprodução
Tocantins: esticador automático | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
São Paulo: areia biodegradável para gato | Categoria: Estilo de vida por Reprodução
Espírito Santo: pneu de moto | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Minas Gerais: câmara de ar | Categoria: Auto e Moto por Reprodução
Rio de Janeiro: cortina | Categoria: Estilo de vida por Reprodução
Santa Catarina: óleo essencial | Categoria: Estilo de vida por Reprodução
Paraná: lanterna | Categoria: Tecnologia por Reprodução
Rio Grande do Sul: bola oficial de vôlei | Categoria: Estilo de vida por Reprodução
1 de 27
Distrito Federal: acessórios para computador | Categoria: Tecnologia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Ícone, banda Guns N' Roses desfia clássicos na Fonte Nova

Ícone, banda Guns N' Roses desfia clássicos na Fonte Nova

Imagem - Bienal do Livro 2026: por que a Bahia entrou no radar das grandes editoras do Brasil?

Bienal do Livro 2026: por que a Bahia entrou no radar das grandes editoras do Brasil?

Imagem - Carlinhos Brown revisita origens e reúne família em nova série documental

Carlinhos Brown revisita origens e reúne família em nova série documental

Mais recentes

Imagem - ‘Bye, Jordan!’ Jordana é eliminada do BBB 26 em paredão decisivo na reta final

‘Bye, Jordan!’ Jordana é eliminada do BBB 26 em paredão decisivo na reta final
Imagem - BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva

BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva
Imagem - Ivete Sangalo e Bell Marques curtem show de Gun N’ Roses em Salvador

Ivete Sangalo e Bell Marques curtem show de Gun N’ Roses em Salvador