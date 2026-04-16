LEVANTAMENTO

O que os brasileiros mais compram online? Pesquisa revela ranking

Comportamento do consumidor brasileiro aponta para itens com foco em praticidade, casa e bem-estar, mostra Mapa Shopee

Maria Raquel Brito

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:38

Shopee Crédito: Divulgação

Que as compras online crescem a cada dia, isso todo mundo sabe. Mas o que será que cada estado mais consome? É isso que mostra o Mapa Shopee, levantamento que revela as preferências de compra dos brasileiros. Na primeira edição deste ano, o mapeamento considera os produtos que tiveram pedidos acima da média nacional entre outubro de 2025 e março de 2026.

Na pesquisa mais recente, o comportamento do consumidor brasileiro aponta para itens com foco em praticidade, casa e bem-estar. O principal destaque a nível nacional é o consumo de itens ligados ao dia a dia, que ganham protagonismo em diferentes regiões do país. Entre eles, estão produtos voltados à manutenção automotiva, como retrovisores e escapamentos, além de itens de uso doméstico, como cortinas, e produtos de compra recorrente, como areia para gatos.

Na Bahia, a categoria que lidera é a moda, com quatro dos cinco principais produtos relacionados a vestuário. Confira a lista:

Veja os itens mais comprados na Shopee na Bahia 1 de 5

Veja os itens mais buscados em cada estado: