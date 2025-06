NATUREZA

O segredo do buraco das araras: por que 120 aves e 150 espécies chamam este lugar de lar

Descubra por que a dolina em MS é o habitat perfeito para as majestosas araras-vermelhas

Publicado em 4 de junho de 2025 às 05:30

Explore a geologia e a vida selvagem de um dos maiores buracos do Brasil. Crédito: Reprodução/Facebook/Buraco das Araras

No coração de Mato Grosso do Sul, o Buraco das Araras em Jardim se destaca como um refúgio primordial para as araras-vermelhas. Esta imponente dolina, formada pela natureza ao longo de milhões de anos, oferece um ambiente seguro e vital para estas aves. >

Com 100 metros de profundidade, a cratera é lar de 120 araras-vermelhas, além de mais de 150 outras espécies de aves e répteis. Sua rica biodiversidade e formação geológica a tornam um ponto de interesse ecológico e científico inigualável no Brasil.>

O local é reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) desde 2007. Tal status assegura sua preservação, protegendo a fauna e flora. Assim, a natureza exuberante do Buraco das Araras permanece intacta para futuras gerações.>

Uma história singular

A história geológica do Buraco das Araras é fascinante. Sua formação inicial remonta a mais de 10 milhões de anos, resultado da decomposição de rochas. Contudo, a grande cavidade atual se consolidou há cerca de 300 mil anos.>

Descoberto por trabalhadores rurais em 1912, o imenso buraco já abrigava dezenas de araras. Este "mundo perdido" é uma cavidade natural de 500 metros de circunferência, que continua a deslumbrar pela sua dimensão e pela vida que prospera em seu interior.>

Paredões essenciais à vida

Os paredões íngremes da cratera são fundamentais para o ciclo de vida das araras-vermelhas, justificando o nome do local. As cavidades nas rochas servem de locais seguros para a construção de ninhos durante a época de acasalamento das aves.>

Conforme a bióloga Salete Cinti, "Além disso, os paredões ajudam no controle do crescimento dos bicos, que se desgastam naturalmente enquanto bicam as pedras e exploram o ambiente." Esta interação natural garante a saúde vital das araras.>

Um ecossistema vibrante

Além das araras, a dolina pulsa com vida diversificada. Jacarés, cobras como a sucuri de quase sete metros, pequenos roedores, macacos e morcegos, todos encontram seu lar. A cratera também abriga dezenas de espécies de pássaros.>

O pequeno lago no fundo, alimentado por água da chuva e nascentes subterrâneas, contribui para a sustentabilidade do ecossistema. Capins, flores e árvores que produzem sementes e frutos também formam parte da rica vegetação do local.>

Conheça e preserve

Para o público, o Buraco das Araras oferece ecoturismo controlado, pesquisas e educação ambiental. As atividades permitem a observação da vida selvagem sem impacto negativo, sempre sob a supervisão de guias credenciados.>