MODA E BELEZA

O segredo francês para dobrar o colágeno enquanto você dorme

Descubra como o novo creme noturno francês promete revolucionar sua rotina de skincare

As francesas são conhecidas por sua pele impecável, e agora um novo creme noturno promete revelar o segredo: dobrar a produção natural de colágeno enquanto você dorme. >

Desenvolvido pela marca Avène, o DermAbsolu Reshaping Night Cream combate o envelhecimento com uma fórmula poderosa que vai além da hidratação, prometendo levantar e preencher a pele. >

A busca por produtos eficazes no combate aos sinais da idade só cresce, e as farmácias francesas se destacam com fórmulas científicas e ingredientes selecionados. O novo lançamento da Avène é um exemplo disso, trazendo resultados comprovados em testes clínicos.>