FAÇA VOCÊ MESMO

Óleo de cozinha usado: vilão ambiental pode virar aliado

Saiba opções ecologicas para utilizar o óleo já usado

O descarte inadequado do óleo de cozinha contamina o solo e a água, mas soluções caseiras mostram que é possível dar nova vida a esse resíduo.

Com técnicas acessíveis, o óleo usado pode se tornar matéria-prima para itens domésticos, combinando praticidade, redução de custos e menor impacto ecológico.

Sabão caseiro: perfeito para a cozinha

O sabão feito com óleo reciclado é eficaz na limpeza doméstica e permite customização com essências e pigmentos. No entanto, seu uso deve se restringir a superfícies, nunca ao corpo.