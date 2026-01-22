Acesse sua conta
Os caminhos financeiros de Capricórnio, Touro e Virgem terão uma virada poderosa nesta quinta (22 de janeiro)

Saiba como aproveitar o impulso para fechar negócios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:11

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

Se o foco é estabilidade e conta bancária, o zodíaco traz notícias excelentes para os signos de terra. Hoje marca uma 'janela de oportunidade' para investimentos e compras planejadas.

Capricórnio está com o 'faro' para o sucesso aguçado, sendo o momento ideal para aplicar aquele dinheiro que estava parado.

Touro recebe um sopro de ambição que pode atrair a atenção de superiores, enquanto Virgem vê sua eficiência ser convertida em reconhecimento (e talvez um bônus).

Não tenha medo de mostrar sua marca e sua capacidade de organização. O dinheiro gosta de movimento, e hoje o movimento é de alta.

