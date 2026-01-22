Os caminhos financeiros de Capricórnio, Touro e Virgem terão uma virada poderosa nesta quinta (22 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:11
Se o foco é estabilidade e conta bancária, o zodíaco traz notícias excelentes para os signos de terra. Hoje marca uma 'janela de oportunidade' para investimentos e compras planejadas.
Capricórnio está com o 'faro' para o sucesso aguçado, sendo o momento ideal para aplicar aquele dinheiro que estava parado.
Touro recebe um sopro de ambição que pode atrair a atenção de superiores, enquanto Virgem vê sua eficiência ser convertida em reconhecimento (e talvez um bônus).
Não tenha medo de mostrar sua marca e sua capacidade de organização. O dinheiro gosta de movimento, e hoje o movimento é de alta.